İhracatçılarımızın her zaman yanındayız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle ihracatçılarımızın her daim yanındayız" dedi. Sosyal medya hesabından "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi" verilerini değerlendiren Bolat, endeksin eylülde 50.5 olarak gerçekleştiğini ve eşik değerin 50'nin üzerinde seyretmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Bolat, "İhracat pazarlarında talep koşullarındaki güçlenme üst üste 9'uncu ayda devam etti" diye konuştu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkân sağlayacak yeni bir modele 2025'te geçeceklerini bildirerek, "Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek" dedi.