İhracatçıya 71.6 milyar liralık kredi

İhracatçıya finansman desteği sağlamak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Eximbank işbirliğinde kurulan ve geçen yıl 1 Mart'ta faaliyetlerine başlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE A.Ş.) desteklerine devam ediyor. İki ayrı paket olarak hazırlanan ve toplam 71.6 milyar kredi hacmi hedeflenen desteklerden ilkine başvuru süresi bu ayın sonunda, diğerine ise yılsonunda bitecek. Bu kapsamda, ilk kefalet destek paketi, kredibilitesi olmakla birlikte teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan KOBİ niteliği taşıyan ihracatçılara İGE özkaynaklarından verilecek kefaletler yoluyla Eximbank tarafından kredi kullandırılmasının sağlanması için hazırlandı. Bu pakette, kredi üst limiti, KOBİ'ler için 20 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 30 milyon lira olarak belirlendi. İlk destekte kredi hacmi 46.6 milyar lira olarak hedeflenirken, bu desteğe başvuru 31 Aralık 2023'e kadar devam edecek.KOBİ'lerin yararlanabildiği diğer paketin kredi üst limiti 15 milyon lira olarak belirlendi. Toplam 25 milyar lira kredi hacmi hedeflenen bu kefalet paketinin başvuru süresi 31 Ocak 2023'te dolacak.