Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi
Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:53

İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerini belirledi.

AA
İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2023 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, doğadan toplanan soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, ters lale, zambak, müşkürüm, karaçiğdem, lale, yılanbacağı, yılanpancarı, çakmuz, yılanbıçağı, nilüfergiller, salepgiller, yılanyastığı, kumzambağı, şark sümbülü, censiyan, sıklamen, kardelen, sülen, şakayık ile diğer yumrulu ve soğanlı türler gibi bazı tür bitkiler ihraç edilemeyecek.

Bazı sıklamen çeşitleri, Toros kardeleni, Karadeniz kardeleni, sarıkokulu, gül soğanı ve ada soğanı için de ihracat kotaları tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA