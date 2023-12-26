Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İhracatı yasak ve kotaya tabi ürünün türleri belirlendi
Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:39

İhracatı yasak ve kotaya tabi ürünün türleri belirlendi

2024 yılında ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türleri belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının karara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
İhracatı yasak ve kotaya tabi ürünün türleri belirlendi

Bakanlık tarafından hazırlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2024 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, doğadan toplanan soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, ters lale, zambak, müşkürüm, karaçiğdem, lale, yılanbacağı, yılanpancarı, çakmuz, yılanbıçağı, nilüfergiller, salepgiller, yılanyastığı, kumzambağı, şark sümbülü, censiyan, sıklamen, kardelen, süsen, şakayık ile diğer yumrulu ve soğanlı türler gibi bazı bitkiler ihraç edilemeyecek.

Bazı sıklamen çeşitleri, Toros kardeleni, Karadeniz kardeleni, sarıkokulu için de ihracat kotaları tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İhracatı yasak ve kotaya tabi ürünün türleri belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA