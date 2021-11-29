İhracatın ithalatı karşılama oranı 3 yılın zirvesinde: % 93.5

DIŞ ticaret açığını kapatıp cari fazla vererek finansal ve fiyat istikrarına ulaşıp, ekonomide bağımsızlığı hedefleyen yeni politikanın ilk meyveleri alınmaya başladı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ekim ayında üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından dün açıklanan verilere göre, Türkiye
'nin ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalatı yüzde 12.8 yükselişle 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.1 azalarak 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2020
'de yüzde 87.8 iken bu yılın ekim ayında yüzde 93.5'e çıkarak 2018
yılı ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
10 AYDA 181.7 MİLYAR $
İhracat, ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.9 artarak 181 milyar 673 milyon dolara, ithalat yüzde 22.5 yükselişle 215 milyar 533 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde yüzde 15.9 azalarak 33 milyar 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2020 döneminde yüzde 77.1 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 84.3'e yükseldi. Ekimde enerji
ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 19.8, ithalat yüzde 5.9 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, geçen ay 3 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşti.
SANAYİ LOKOMOTİF OLDU
İmalat sanayisi, ihracatta da lokomotifliği üstlendi. Türkiye'nin ekim ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 79.4 oldu.
CARİ AÇIKTA DÜŞÜŞ SÜRECEK
Analistler açıklanan verilerin ardından yıllık cari işlemler açığında düşüşün devam etmesini ve ekimde bu rakamın 16.5 milyar dolara inmesini bekliyor. Pandeminin etkilerinin hafiflemesi ile gerek ihracat gerekse turizm sektöründe önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken uzmanlar, "2022
yılının ilk yarısı içerisinde yıllık cari işlemler dengesinin fazlaya geçebilme olasılığının önemli oranda arttı" değerlendirmesinde bulundu.