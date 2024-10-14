İhracatın kilosu 12 dolara yükseldi

Türkiye otomotiv sanayisinin ihracat katma değeri artmaya devam ediyor. 2024'ün ilk dokuz ayında kilogram başına ihracat geliri 12.02 dolara yükseldi. 2023'te bu rakam 11.17 dolar seviyesindeydi. 2015'te kilogram başına ihracat geliri 7.97, 2016'da 8.36, 2017'de 8.88, 2018'de 9.53 dolar seviyesindeydi.2019'da 9.37 dolara gerileyen bu rakam 2020'de 10.18 dolar, 2021'de 10.62 dolar, 2022'de ise dolar oldu. Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, "Türkiye'nin ve otomotiv sanayisinin kilogram başına ihracat geliri gelişimine baktığımız zaman, otomotiv ana sanayisinin 11.17 dolar olan kilogram değerinin 2024'te 12.02 dolara yükseldiğini görüyoruz. Maalesef aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracat kilogram değeri 1.57 dolarken, 1.53 dolara geriledi. Bu da ülkenin aslında katma değerli üretime ve ihracata ne kadar ihtiyacı olduğunun bir göstergesi" değerlendirmesinde bulundu.