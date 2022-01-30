İhracatın menzili uzatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin uzak ülkelere ihracatını artırmak için yeni stratejiler geliştirirken, belirlenen 18 uzak ülkeye ihracat
geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 42.2 artarak 27 milyar dolar oldu. Türkiye'nin ihracatının büyük bölümü 2 bin kilometrelik mesafeye yapılırken Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat menzilinin uzatılması hedefleniyor. Bakanlığın uzun süredir üzerinde çalıştığı Uzak Ülkeler Stratejisi'nin tanıtımının kısa süre içinde yapılması planlanıyor. Strateji kapsamında şu ana kadar 18 hedef ülke belirlendi. Bu ülkeler ABD
, Avustralya, Brezilya
, Çin
, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam olarak sıralandı.
HEDEF 82 MİLYAR DOLAR
Türkiye, ortalama 8 bin 500 kilometre mesafede yer alan 18 ülkenin 8.2 trilyon dolar değerindeki ithalatından yüzde 0.26 pay alabiliyor. Bakanlık bu pazarlara açılarak ihracatı 82 milyar dolar seviyesine taşımayı öngörüyor. Stratejiyle mal ihracatı yanında, bu ülkelere yönelik hizmet ihracatının da artırılması sağlanacak. Strateji kapsamında, öncelikli potansiyel mal ve hizmet sektörleri belirlendi. Bu kapsamda yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinin de uzak pazarlara açılması amaçlanıyor.
ABD İLK SIRADA YER ALIYOR
Bu ülkeler arasında en fazla ihracat 12.9 milyar dolara yaklaşan tutarla ABD'ye gerçekleşti. Çin'e bu dönemde yüzde 26.2 artışla 3.3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Oran bazında en fazla ihracat artışı ise yüzde 122.2 artışla Şili'ye gerçekleşti. Türkiye, geçen yıl bu ülkeye 593.3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Brezilya'ya yönelik ihracat da yüzde 77.4 arttı.