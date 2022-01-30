Giriş Tarihi: 31.1.2022

İhracatın menzili uzatılıyor

Ticaret Bakanlığı uzak ülkelere yönelik ihracatı artırmak için çalışmalarını hızlandırırken Türkiye’nin bu ülkelere ihracatı yüzde 42.2 arttı. Bu grup ülkelerde ihracatın 82 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor