İhracatın yüzde 41,6’sını büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi





İMALAT SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATININ YÜZDE 56,8'İNİ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ GİRİŞİMLER YAPTI



İmalat sanayi ürünleri ihracatının yüzde 56,8'ini ana faaliyeti sanayi olan girişimler, yüzde 39,9'unu ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise yüzde 96,2'sini imalat sanayi ürünleri, yüzde 1,7'sini tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.



İmalat sanayi ürünleri ithalatının yüzde 52,2'si sanayi, yüzde 38,8'i ticaret ve yüzde 9,0'ı diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının yüzde 72,2'sini imalat sanayi ürünleri, yüzde 4,3'ünü madencilik ürünleri, yüzde 4,2'sini ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.



İHRACATIN YÜZDE 60,7'Sİ İLK 500 GİRİŞİM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ



İhracatın yüzde 60,7'sini, ithalatın ise yüzde 76,0'ını ilk 500 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın yüzde 12,5'ini, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın yüzde 20,7'sini gerçekleştirdi.



Sanayi sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı yüzde 13,5, ticaret sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı ise yüzde 11,2 oldu. Sanayi sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 girişiminin payı yüzde 17,9, ticaret sektöründe ise yüzde 10,5 oldu.