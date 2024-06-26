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Giriş Tarihi: 27.6.2024

İhracatta 1000 firma arasına girdi

İhracatta 1000 firma arasına girdi
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması 2023 sonuçları belli oldu. Sunar Yatırım bünyesinde yer alan Elita Gıda, Sunar Pazarlama ve Sunar Mısır, Türkiye'ye en fazla ihracat geliri kazandıran 1000 firma arasına girdi. Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, başarıda inovatif ürünlerin, yeni yatırımların ve sürdürülebilirlik çalışmalarının etken olduğunu söyledi. Çomu, şöyle devam etti: "Ürün çeşitlerimizle Amerika'dan Avustralya'ya 100'ün üzerinde ülkede bayrağımızı iftiharla dalgalandırmaya devam ediyoruz."
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İhracatta 1000 firma arasına girdi
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