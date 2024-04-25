İhracatta 2026 hedefi 300 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçen yıl ihracatımız 256 milyar dolarla rekor bir seviyeye ulaştı. Bu yıl hedefimiz 267 milyar dolara ulaşmak, 2026'da ise 300 milyar doları aşmak" dedi. Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye- Kazakistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kazakistan'ın tarih boyunca dostane ilişkileri sürdürdüğünü, bu alanda ortak hedefleri gerçekleştirmeye yönelik en somut birlikteliğin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gösterildiğini söyledi. Yılmaz, "Ticaret ve ekonomimizde yakaladığımız pozitif atmosferin dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ikili ticaretimize de olumlu yansıdığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlarımız 10 milyar dolar ticaret hedefi koymuşlardı. Geçen yıl bu hedefi yüzde 20 aştık. Artık yeni hedefler belirleme zamanı" dedi.