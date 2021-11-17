İhracatta 211 milyar doları geçeriz

Ticaret
Bakanı Mehmet Muş
, Türkiye
ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyreğinde ise yüzde 21.7 oranında büyüyerek rekor kaydettiğini belirterek, "IMF Ekim Görünüm Raporu
'nda 2021 yılı büyüme tahminlerinde, nisan raporuna göre 2.9 puan artış ile G-20
ülkeleri içerisinde en yüksek artışın olduğu ülke Türkiye'dir" dedi.
İHRACAT ARTIŞI % 34
TBMM Plan ve Komisyonu
'nda bakanlığının 2022 bütçesi üzerinde konuşan Bakan Muş, pandemi öncesine göre Türkiye ekonomisinin Eylül 2021 itibarıyla 1 milyon 600 binin üzerinde ilave istihdam sağladığına dikkat çekti. Ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 33.9 oranında artarak 181.8 milyar dolara ulaştığını ifade eden Ticaret Bakanı Muş, "10 aydaki rakamla, 2019'da ulaşmış olduğumuz 180.8 milyar dolarlık yıllık ihracat rekoru aşıldı. Yılsonuna kadar 211 milyar dolar olan OVP tahmininin üzerine çıkılacağını öngörüyoruz" dedi.
2.5 MİLYAR DOLAR KAYNAK
Muş, Eximbank
'ın çeşitli uluslararası ve bölgesel finans kuruluşları ile imzaladığı anlaşmalar yoluyla ihracatçıya ilave 2.5 milyar dolar kaynak sağladığını anlattı. Muş, gümrük muhafaza ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri neticesinde toplam 6.3 milyar lira kaçak eşya ele geçirildiğini vurguladı.