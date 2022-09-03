İhracatta 250 milyar dolar hedefi aşıldı

Türkiye, 250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakaladı. Buna göre Türkiye'nin ilk 8 ayda ihracatı 165.7 milyar dolara, son 12 ayda ise 250.8 milyar dolara çıktı. Böylece ilk kez 12 aylık ihracatta 250 milyar dolar aşıldı. Dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022'nin 8 ayında da sürdürdüğünü söyledi. Muş, "Ağustosta ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bu rakam bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatıdır. Yılın 8 ayında toplam 165.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ağustosta dış ticaret hacmimiz, geçen yıla göre yüzde 28 artışla 54 milyar dolara yükseldi. Ağustos ayı ithalatımız ise 32.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalatın 8.7 milyar doları, yani yüzde 27'si enerji kaynaklı" dedi.Bakanlığın tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranlarının artırıldığını, gemi yat sektörünün kapsamının genişletildiğini anlatan Muş, "Özellikle ilaç ve tıbbi cihaz gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu zorunlu belgeler, kayıt ve ruhsatlandırmaya ilişkin giderler destek kapsamına alınmış ve KOBi'lerimizin yurtdışı fuar desteğinden daha fazla yararlanması ve daha etkin fuar organizasyonları düzenlenmesi amacıyla değişikler yapıldı" diye konuştu.E-ihracat alanında yeni iş modellerini dikkate alan şirketler için e-ihracat konsorsiyumları ve perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerleri gibi ekosistemin tüm paydaşları için terzi usulü bir destek paketini kullanıma açtıklarını anımsatan Muş, şöyle devam etti:"Bu kapsamda, e-ihracatı uçtan uca yapabilen e-ihracat konsorsiyumları desteklenerek bilgi ve tecrübe eksikliği olan KOBİ'lerimiz ekosisteme dahil edilecek. Ülkemizdeki pazaryerleri yurtdışına açılırken desteklerimizden faydalanacak ve Türk ürünleri yurtdışındaki pazarlara daha kolay ulaşacak. Destek oranları temmuzda açıkladığımız Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamındaki ülkeler başta olmak üzere hedef ülkeler için 20 puan artırıldı."TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 8 ayda ihracatın 165.7 milyar doları, son 12 ayda ise 250.8 milyar doları aştığını belirterek, "Yıllıklandırılmış bazda 2022 yılı ihracat hedefimize ağustosta ulaştık" dedi. 21 sektörün ihracatını artırdığını anlatan Gültepe, "İlk 5'te 2.9 milyar dolarla kimya, 2.3 milyarla otomotiv, 1.84 milyarla hazır giyim, 1.82 milyarla çelik ve 1.3 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörleri oldu" dedi.