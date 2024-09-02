İhracatta ağustos rekoru

Ekonomideki dengelenme adımları büyüme rakamlarına yansırken, ihracatta rekor serisi, dış açıkta ise düşüş trendi devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustosta ihracatın, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2.4 artarak 22.1 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen Ağustos 2024 Dış Ticaret Rakamları toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir bir dış ticaretin tesisinin, ekonomi politikasının en önemli ayağını teşkil ettiğini dile getirdi. Ağustosta ihracatın rekor kırmaya, dış ticaret açığının ise azalmaya devam ettiğine işaret eden Bolat, "Ağustos ayındaki rekorla beraber son 13 ayın dokuz ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı" dedi. Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatta da rekor kırıldığının altını çizdi.İhracatın ağustos sonu itibarıyla yıllık 262 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, "İnşallah bu rakamlardan geriye gitmemek için, ileriye gitmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu 262 milyar dolar yıllık mal ihracatı demek son 1 yılda ihracatımızın yüzde 35 artması demektir" ifadesini kullandı. İthalat cephesinde ise azalma trendinin devam ettiğini vurgulayan Bolat, ithalatın ağustos ayında yüzde 10.8 gerileyerek 27 milyar dolara gerilediğini bildirdi. İthalattaki azalışın sonucu olarak dış ticaretteki azalmanın da devam ettiğine dikkati çeken Bolat, dış ticaret açığının yıllık bazda yüzde 43.4 düşüşle son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4.9 milyar dolara gerilediğini, ithalatın ihracatı karşılama oranının da olumlu bir seyir izleyerek yüzde 81.7'ye yükseldiğini aktardı.Bolat, ilk 8 ayda ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.9 artışla 170.8 milyar dolara yükseldiğini aynı dönemde ithalatın ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 azalışla 225.7 milyar dolara gerilediğini vurguladı. Bolat, dış ticaret açığının da ilk 8 ayda yüzde 33.6 azalışla 54.9 milyar dolara gerilediğini dile getirerek, "İlk 8 ayda dış ticaret açığımızı 27.7 milyar dolar azaltmayı başardık" sözlerini sarf etti. Bolat, ikinci çeyrek büyümesinin yarısının ihracattan geldiğini de söyledi.Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2024'e 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ile başladıklarını belirterek, "Ağustos ile 8 ayı geride bıraktık, önümüzde 4 ay kaldı. Yıl sonu hedefimizi yakalayabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Sektörler özelinde bakıldığında ilk sırada 2.7 milyar dolarla otomotivin yer aldığını ifade eden Gültepe, "Geçen ay 17 sektörümüz ihracatını artırırken, 9 sektörümüzde düşüş yaşandı. Mücevher yüzde 108 ile oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörümüz oldu" diye konuştu. Geçen ay 48 ilin ihracatını artırdığını hatırlatan Gültepe, 1.228 firmanın da ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.