İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru 225.4 milyar $

İhracat
ve dış ticaret fazlası ile ekonomide kalıcı istikrarı sağlamak için harekete geçen Türkiye, tarihi rekorlara imza attı. 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye'nin 2021 yılı toplam ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 32.9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Hamdolsun, bu bir rekordur. Dünden bugüne ulaştığımız bir rekordur" dedi.
İHRACAT LOKOMOTİF OLDU
Küresel ekonominin yüzde 3.4 küçüldüğü bir dönemde Türkiye'nin yüzde 1.8 büyüme kaydettiğini ifade eden Başkan Erdoğan, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin sergilediği büyüme oranında itici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Türkiye ekonomisi 2021 ekim ayı itibarıyla salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur" değerlendirmesini yaptı.
PAYIMIZ İLK KEZ YÜZDE 1'İ GEÇTİ
Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten, hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir. Geçtiğimiz yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. İhracatımız, tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak Orta Vadeli Program
hedeflerinin de ötesine geçmiştir."
12 AYIN 11'İNDE REKOR
Bundan 19 yıl önce 36 milyar dolardan devraldıkları ihracatı 6 kattan fazla arttırarak 225 milyar 368 milyon dolara çıkarmayı başarmış olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Erdoğan, son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırıldığını, 2002'de 33 bin 523 firma ihracat yaparken, 2021 sonu itibarıyla ihracatçı firma sayısının 101 bin 386'ya yükseldiğini belirtti.
32 BİN YENİ İHRACATÇI
Başkan Erdoğan 2021 yılında ihracat ailesine katılan yeni firma sayısının 32 bini aştığını, 43 bin 264 firmanın da yeni pazarlara ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 5 il varken, bu sayının 21'e yükseldiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında 81 ilin tamamı ihracat yaparken, 78 ilin geçen yıla göre ihracatını arttırmayı başardığını, ihracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet
tarihinin en yüksek ihracat değerlerine ulaşıldığını, en fazla ihracat artışının Amerika
'ya olduğunu belirtti.
2022 HEDEFİ REVİZE EDİLDİ
CARİ fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 yılı ekonomik büyüme hedefini yüzde 5 olarak belirlediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "İhracatımızdaki güçlü performans sayesinde orta vadeli programın geçtiğimiz yılki hedefini zaten aşmıştık. Bu programda önümüzdeki sene için yaklaşık 231 milyar dolarlık ihracat belirlemiştik. Gelecek yıl da bu rakamın üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Onun için 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz. Ülkemizin medarıiftiharı olan siz ihracatçılarımızın gelecek sene bize bu gururu da yaşatacağınıza yürekten inanıyorum. Siz bu hedef doğrultusunda ilerlerken, Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak biz de sizin yanınızda olmayı sürdüreceğiz."
205 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT
TÜRK Lirası ile ticaret yapılan ülke sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Erdoğan, "2021 yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye, ihracat işlemlerimizi milli paramız ile gerçekleştirdik. Türk Lirası ile yaptığımız dış ticaret hacmi, 183 milyar liraya ulaştı. Mal ticaretindeki güçlü performansın, hizmet ticareti rakamlarına da müspet yansıdığını görüyoruz. Hizmet ihracatımızın yaklaşık yüzde 60 oranında artışla, 53 milyar dolara ulaşmasını ve cari işlemler dengesine 23 milyar dolarlık olumlu katkı yapmasını bekliyoruz. Oluşturduğumuz yeni yapı ve güçlendirilmiş destek programlarıyla bu rakamı kısa sürede 100 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.
2021'İN LİDERİ OTOMOTİV
OTOMOTIV endüstrisi, geçen yıl 29 milyar 342 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Otomotivi, 25 milyar 348 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 22 milyar 351 milyon dolarla çelik sektörü takip etti. 2021'de en fazla ihracat artışı yüzde 79.5 ile mücevher sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 75.8'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 34 artışla 170 milyar 880 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Toplam ihracatın yüzde 13.2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 22.2 artışla 29 milyar 737 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.
EKONOMİYE KONTAK KAPATTIRMADIK
İNSANLIK olarak 2 yıldır son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Böylesi devasa bir krize hazırlıksız yakalanan ülkeler salgın karşısında bocalayarak ticareti kısıtlayıcı politikalara başvurdu. Küresel sarsıntılara rağmen Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin aralıksız sürmesi, istihdamın korunması için toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik tedbirleri devreye aldık. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ'lere, çiftçimize, esnafımıza, çalışanlarımıza sunduğumuz destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık" dedi.