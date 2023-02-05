İhracatta en iyi ocak performansı

Türkiye otomotiv endüstrisi, 2023'e ihracat lideri olarak başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotivin ocak ihracatı yüzde 21.9 artarak 2.7 milyar dolar oldu. Böylece otomotiv tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracatına ulaşan endüstrinin, ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 14 oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik "2023'de 34 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşma yolunda iyi bir başlangıç yaptık. Ocakta tedarik endüstrisi ve binek otomobiller ihracatımız çift haneli arttı. Fransa, İspanya, Polonya ve Belçika'ya yüksek oranlı artış kaydettik. En büyük pazarımız AB Ülkelerine yüzde 35, Orta Doğu Ülkelerine yüzde 40 artış yaşandı" dedi. Tedarik endüstrisinin ihracatı yüzde 20.5 artarak 1 milyar 143 milyon dolar oldu. En büyük artış yüzde 151 ile çekici ihracatında yaşadı. Binek otomobil ihracatı yüzde 37, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 55 arttı.Otomotiv ihracatından aldığı yüzde 68.6 pay ile en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 35 artışla 1 milyar 863 milyon dolar ihracat yapıldı.