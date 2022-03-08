İhracatta güçlü iyileşme sürüyor

TÜRKIYE ekonomisinin geçen yılki yüzde 11'lik büyümesinin yüzde 45'ini sağlayan ihracatta güçlü seyir devam ediyor. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi
, şubatta 52.3'ten 55.2'ye yükselerek Türk imalat ihracatçılarının talep ikliminde belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Söz konusu iyileşme geçen yılın ağustos ayından beri en güçlü düzeyde gerçekleşti. Talep koşullarının şubat ayında daha hızlı güçlenmesi esas olarak Omikron
varyantının birçok ana ihracat pazarında yatışmasından kaynaklandı. IHS Markit
Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Omikron varyantının özellikle ana ihracat pazarlarındaki etkisinin azalması, şubatta Türk imalat sanayi ihracatçılarına destek sağladı" dedi.