Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İhracatta güçlü iyileşme sürüyor
Giriş Tarihi: 9.3.2022

İhracatta güçlü iyileşme sürüyor

İhracatta güçlü iyileşme sürüyor
TÜRKIYE ekonomisinin geçen yılki yüzde 11'lik büyümesinin yüzde 45'ini sağlayan ihracatta güçlü seyir devam ediyor. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta 52.3'ten 55.2'ye yükselerek Türk imalat ihracatçılarının talep ikliminde belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Söz konusu iyileşme geçen yılın ağustos ayından beri en güçlü düzeyde gerçekleşti. Talep koşullarının şubat ayında daha hızlı güçlenmesi esas olarak Omikron varyantının birçok ana ihracat pazarında yatışmasından kaynaklandı. IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Omikron varyantının özellikle ana ihracat pazarlarındaki etkisinin azalması, şubatta Türk imalat sanayi ihracatçılarına destek sağladı" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İhracatta güçlü iyileşme sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA