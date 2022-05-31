İhracatta hedef aşılacak

Sabah Gazetesi'nin Bursa'da gerçekleştirdiği İhracat Seferberliği kapsamında yapılan 'Türkiye'nin İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" Paneli SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panele Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, DOSABSİAD ve TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ile Çoşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay katıldı. Toplantıda Türkiye'nin ihracat potansiyeline vurgu yapılarak Bursa'nın ihracattaki rolü üzerinde duruldu. Volkan Ağar Türkiye'nin elde ettiği 7.3'lük büyümenin yarısının ihracattan geldiğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Dünya, ikinci dünya savaşından sonraki en büyük krizini yaşadı. Bu nedenle bütün büyüme hedefleri revize ediliyor. Türkiye zor bir coğrafyada olmasına rağmen bizim 250 milyar dolarlık ihracat hedefimizin üzerine çıkma ihtimalimiz var. Eylül ayından bu yana Türkiye'nin aylık ihracatı 20 milyar dolar bandına oturdu." İhracatı arttırmak için Hizmet İhracatı Birliği'nin kurulduğuna vurgu yapan Ağar, hizmet ihracatını çok önemli bulduklarını ve bakanlıkta bu konuda bir genel müdürlük ihdas edildiği bilgisini verdi. Ağar, Türkiye'nin 65 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefinin cari dengeye olumlu katkıda bulunacağını kaydetti.Pandeminin ardından yaşanan Ukrayna-Rusya savaşının tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini söyleyen Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay ise, buna rağmen Türk sanayicisinin üretim kabiliyetini kullanarak süreci başarıyla yönettiğine dikkat çekti. Şu anda yoğun bir taleple karşı karşıya olduklarını söyleyen Acay şöyle devam etti: "İhracat rakamlarımız zaten bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Birçok ürün grubunda siparişler Türkiye'ye kayıyor. Aynı durum bizim firmamız için de geçerli. 2 yılda ihracatımızı 3 katına çıkaracağız." Tüm dünyanın bir tedarik kriziyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Acay, dünya üretimindeki yüzde 30'luk daralmaya dikkat çekti. Acay, çip krizinin özellikle otomotiv sektöründe yarattığı negatif etkiye vurgu yaptı. Acay TOGG'un sektör için çok büyük bir fırsat yarattığına da dikkat çekti.Bursa'da OSB'lerde yer kalmadığını söyleyen Nilüfer Çevikel ise "Üretim talebi her geçen gün artıyor. Pandemiden hem ülke olarak hem şehir olarak en az hasarla çıktığımızı söyleyebilirim. DNA'mızda savaşçılık ruhu var" diye konuştu. İş dünyası olarak hammadde fiyatlarındaki artış, kur, faiz ve yeşil mutabakat konularına odaklandıklarını söyleyen Çevikel, şöyle devam etti: "Dünyada da benzer sorunlar yaşanıyor. Bunların üstesinden gelmek için el birliğiyle çalışıyoruz." Z kuşağının istihdama hazırlanması için çeşitli eğitim faaliyetleri yürüttüklerinin bilgisini veren Çevikel, startup'lara destek vermek için Hollanda merkezli 20 milyon euroluk bir fon kurduklarını anlattı. Çevikel hedef kitlelerinin iş arayan ve girişim yapmak isteyen gençler olduğunu kaydetti.Sanayicinin elinin taşın altında olduğunu söyleyen ASKON Başkanı Orhan Aydın, "Türkiye'de pandemide sanayici bir gün dahi işini kapatmadı. Son 20 ayın 18'inde ihracatta cumhuriyet rekorları kırdık" diye konuştu. Yıl sonunda ihracatta hedeflerin üzerine çıkılacağı tahmininde bulunan Aydın, "Birçok ülkenin siparişlerini Türkiye'ye yönlendirdiğini görüyoruz" dedi. 81 şehrin 214 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini veren Aydın, "Yaşanan olumsuzluklara rağmen motivasyonumuzu ve heyecanımızı koruyoruz. OSB'lerimiz büyük şehirlerde ağzına kadar dolu" diye konuştu.