İhracatta ocak rekoru

2021'de 225.4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan ihracat, 2022'ye de hızlı başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, ihracatın ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17.6 milyar dolara çıktığını belirterek, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır" dedi.
HEDEF 250 MİLYAR DOLAR
İthalatın, ocakta yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ile enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolara çıktığını belirten Muş, enerji ithalatının 9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Ocakta ihracatın ithalatı karşılama oranının, enerji hariç bakıldığında, yüzde 88.3 olarak kaydedildiğini ifade eden Muş, "Hedefimiz, 2022'de 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmekti" diye konuştu.
Türkiye
'nin güçlü ve güvenilir bir tedarikçi pozisyonunda yeni yatırımlara ve yeni iş yapma modellerine kucak açtığını belirten Muş, "Dünyanın farklı coğrafyalarından iş insanları, ülkemizi yatırımlar için güvenli bir liman olarak görmekte ve lojistikten bankacılığa, finans ve Ar-Ge'den inovasyona kadar önemli yatırımlarını Türkiye'ye kaydırmaktadır" dedi.
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Geçen yıl Türkiye'nin 225.4 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını hatırlatan Muş, bu performansla 2021'in 3 çeyreğinde ortaya çıkan yüzde 11.7'lik büyümenin 5.1 puanının net ihracattan geldiğine işaret etti. Muş, benzer bir ivmenin yatırımlarda da görüldüğünü dile getirerek şunları söyledi: "Dengeli büyüme performansı ve hayata geçirdiği yapısal reformlarla Türkiye, pek çok uluslararası yatırımcının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Türkiye, 2020 yılında 160 projeyle Avrupa
genelinde en çok rağbet edilen 9. uluslararası doğrudan yatırım destinasyonu olmuş, Avrupa geneli doğrudan yatırımlar içindeki payını Kovid-19'un ciddi etkilerine rağmen 2020'de yüzde 3.1'e yükseltmiştir. Bizim ekonomideki rotamız bellidir; Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. İhracatta elde ettiğimiz başarılar da rotamızda emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesi olmuştur."
UKRAYNA İLE STA ANLAŞMASI
Bakan Muş, gelecek dönemde ticaretin bölge ve dünya barışına katkı sağlaması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler ve ticari bağlara da değinen Muş, iki ülke ticaretinin 2021'de yıllık bazda yüzde 59 artarak 7.4 milyar dolara çıktığını bildirdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iki ülke Cumhurbaşkanlarınca belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için önemli bir adım attıklarını kaydederek, "Yarın inşallah 10 yılı aşkın müzakerelerin meyvesi olarak Ukrayna ile Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalayacağız" diye konuştu.
1.516 FİRMADAN İLK İHRACAT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine gösterilen 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini TİM Başkanı İsmail Gülle, "Yeni ihracat hedefimize ulaşmak için ihracatımızı her ay ortalama 2.1 milyar dolar daha artırmamız gerekiyor. Yılın ilk ayında bunu başardık. 1.516 firmamız, bu ay ilk kez ihracat yaptı. 2022 yılında, 27 sektörümüzün tamamında rekorlar kırarak hedefe ulaşmak için gayretle çalışacağız" dedi.
1 YILDA 348 REKOR KIRILDI
17.6 milyar dolarla ocak ayı rekoru kırıldı.
Yıllık bazda 227.8 milyar dolarla zirveye ulaşıldı.
Ocakta 1.516 firma ilk kez ihracat yaptı.
23 sektör ihracatını artırdı.
219 ülkeye ihracat yapıldı, 153 ülkeye ihracat arttı.
En fazla ihracat artışı tutar bazında ABD'ye yapıldı.
Ülke grupları bazında en fazla artış yüzde 50.5 ile Kuzey Afrika'da gerçekleşti.
Ocakta 62 il ihracatını artırdı.
Son 17 ayın 15'inde rekor kırıldı.
İhracat miktar bazında yüzde 7.8 artarak 13 milyon tona ulaştı.
180 ülke ve bölgeye 7.5 milyar lira tutarında TL ile ihracat yapıldı.
Birim ihracat değeri yüzde 9 artışla 1,35 dolara yükseldi.
1 yıl içerisinde il, ülke, sektör ve ay bazında tam 348 rekor kırıldı.