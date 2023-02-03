İhracatta rekora devam!





"DESTEK KAYNAĞI 10,1 MİLYAR LİRA"



Devlet destekleriyle ihracatçıların arkasında olmaya devam ettiklerini belirten Muş, "Bu çerçevede, 2022 yılında 5,2 milyar lira olarak ayrılan destek kaynağını, bu yıl 10,1 milyar liraya çıkardık. Öte yandan, bildiğiniz gibi Mart ayında faaliyetlerine başlayan ve Ağustos ayında sermaye yapısı güçlenen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE A.Ş.) teminat sorunu yaşayan ihracatçılarımız için finansmana erişimi daha da kolaylaştırmıştır. İhracatın finansmanı noktasında devrim niteliğinde bir uygulama olan İGE A.Ş. bugüne kadar 21 milyar TL'nin üzerinde krediye kefalet sağlayarak ihracatçılarımıza finansman konusunda nefes aldırmıştır" açıklamasını yaptı.