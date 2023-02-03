İhracatta rekora devam!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, "İhracatımız, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirmiş ve en yüksek Ocak ayı ihracat rakamlarına ulaşmıştır. Ocak ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 19,4 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.
"İTHALATIN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI ENERJİ"
İthalat rakamlarını da paylaşan Muş, "Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız, ocak ayında 33,7 milyar dolar olurken, bu rakamın dörtte birinden fazlası enerji ithalatıdır. Enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ithalatımıza etkisi, geçmiş yılların enerji ithalatı verilerine bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim 2023 Ocak ayı enerji ithalatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 238 oranında artarak 8,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmaktadır. Ocak ayında toplam altın ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 733 artarak 5,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Diğer yandan, geçtiğimiz yıl çeşitli sektörlerde yaşanan yarı iletken tedarikine ilişkin sıkıntıların hafiflemesiyle küresel otomotiv piyasası canlanmaya başlamıştır. Bu durum, otomotiv ithalatımıza yüzde 47 oranında artış olarak yansıdı. Öte yandan, paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Ocak ayında parite etkisi nedeni ile yaklaşık 500 milyon dolar değerinde daha az ihracat gerçekleşmiştir" diye konuştu.
"HİZMET GELİRİ ARTTI"
Hizmet ihracatıyla ilgili de konuşan Muş, "Hizmet gelirlerimiz, 2022 Ocak-Kasım döneminde, seyahat ve taşımacılık gelirlerinin yüksek katkısıyla artış göstermiş ve 83,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" bilgisini verdi.
"DESTEK KAYNAĞI 10,1 MİLYAR LİRA"
Devlet destekleriyle ihracatçıların arkasında olmaya devam ettiklerini belirten Muş, "Bu çerçevede, 2022 yılında 5,2 milyar lira olarak ayrılan destek kaynağını, bu yıl 10,1 milyar liraya çıkardık. Öte yandan, bildiğiniz gibi Mart ayında faaliyetlerine başlayan ve Ağustos ayında sermaye yapısı güçlenen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE A.Ş.) teminat sorunu yaşayan ihracatçılarımız için finansmana erişimi daha da kolaylaştırmıştır. İhracatın finansmanı noktasında devrim niteliğinde bir uygulama olan İGE A.Ş. bugüne kadar 21 milyar TL'nin üzerinde krediye kefalet sağlayarak ihracatçılarımıza finansman konusunda nefes aldırmıştır" açıklamasını yaptı.
"FELAKET SENARYOLARININ AKSİNE, BU ÜLKENİN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ"
Muş, "Birilerinin çizdiği felaket senaryolarının aksine, bizler, bu ülkenin gücüne ve potansiyeline güveniyoruz. Türkiye, nitelikli insan kaynağı, sanayi altyapısı ve stratejik konumuyla önemli bir üretim üssüdür. Bu minvalde Türkiye'nin 2023 yılında da başarılar elde edeceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur" diye konuştu.
EN ÇOK İHRACAT OTOMOTİVDEN
Yılın ilk ihracat verilerinin açıklandığı toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, sektörler özelinde bakıldığında ocak ayında en çok ihracatı otomotivin gerçekleştirdiğini bildirdi. Otomotivin geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracata imza attığını belirten Gültepe, "İhracat, otomotivin ardından 2,3 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,2 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1,1 milyar dolarla çelik sektörü şeklinde sıralandı" dedi.
46 ilde ihracatın arttığını anlatan Gültepe, sırasıyla en çok İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Gaziantep'ten ihracat yapıldığını söyledi. Gültepe, Ocak ayında bin 641 firmanın da ocakta ilk kez ihracat yaptığını ifade etti.
"İHRACAT EN ÇOK ALMANYA'YA"
Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkelerin de sırasıyla Almanya, ABD, Rusya, İngiltere ve İtalya olduğunu söyledi. Gültepe, "Bazı ülkelerde dikkat çekici artışlar kaydettik. Suudi Arabistan'a ihracatımız 22, Kazakistan'a ihracatımız 2, İsviçre'ye ihracatımız 1,5 kat arttı. Özellikle Suudi Arabistan'a ihracatta önemli bir toparlanma süreci yaşıyoruz. Ayrıca, Türk Cumhuriyetlerine ihracatımızın bu ay, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 oranında arttığını vurgulamak istiyorum" dedi.