İhracatta son 18 ayın 16’sında rekor kırıldı

"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDA VARIZ. HER İLİNDE VARIZ, HER İLİNDEKİ ORGANİZASYONLARA DA GİDİYORUZ"

Pandemi sonrasında kurulan dünya düzeninde Türkiye'yi farklı bir konuma getirdiklerinin altını çizen TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin artık önemli bir tedarik merkezi olduğunu dile getirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Tercihlerini Türkiye'den yana kullananları, Türkiye'den sipariş verenleri, Türkiye'den mal almak isteyenleri hemen hemen her sektörde görüyoruz. Türkiye'nin her tarafında varız. Her ilinde varız, her ilindeki organizasyonlara da gidiyoruz. Sahadayız. Fabrikaları geziyoruz. Bütün sektörlerimizin nabzını tutuyoruz. Pek çok üreticimizin, Türkiye'nin her ilinde ihracat ailemizin tümünün üretimlerinden, ihracatlarından çok memnun ve mutlu olduklarını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"HEPİMİZİN ELİNDE BÜYÜK SİPARİŞLER VAR. BÜYÜK İŞLERİ YAPMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Daha önce birinci sırada hep finansman beklentisinin olduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, artık birinci sırada eleman ihtiyacının, işçi ihtiyacının söylendiğini belirtti. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bunun nedeni hepimizin elimizde büyük siparişlerin olmasıdır. Büyük işleri yapmaya hazırlanıyoruz. Ölçek ekonomisine geçiyoruz. Önceki yıllardaki gibi küçük olsun, benim olsun mantığının yerine daha büyük ölçekte işlere dönüyoruz. Çünkü bize böyle işler geliyor artık. Büyük işler alıyoruz. Alamadığımız işleri kaçırıyoruz. O nedenle sektörlerde birleşmeler, sektör içerisinde büyük yatırımları görüyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz" dedi.

"İNŞALLAH MART AYINDA DA TARİHİ REKORA KOŞTUĞUMUZU GÖRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracatta hedefi 250 milyar dolar olarak belirlediğini ve Türkiye'nin bu sene ihracatta yoluna 250 milyar dolar hedefiyle yürüdüğünü ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracat ailesini yol ve kader arkadaşı olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesini ve yoğun desteğini her zaman hissettik. Her ay 2 milyar fark diye koyduğumuz bu yolda çok daha yukarılara doğru gittiğimizi görüyoruz. Allah nasip ederse pazartesi günü Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile beraber açıklayacağımız mart ayı dış ticaret rakamlarında da tarihi rekora koştuğumuzu göreceğiz. Bütün sektörlerimizde bir dinamizm ve hareketlilik var. Sorunlar da olacak elbette. Sorunlar her zaman vardır. Çalışırsanız sorununuzun olması doğaldır. Ama çalışmazsanız hiç sorununuz yoktur. İhracat ailesi olarak bizler çalışarak bu sorunların üstesinden gelmeyi tercih ediyoruz. Çünkü çalışarak ve mücadele ederek bu sorunları yenmek çok kolaydır. Zaten bize düşen de karşılaştığımız bu sorunları çözmek ve önümüze sağlam bir şekilde bakmaktır. Bunları yürekten ve içimden gelen coşkuyla söylüyorum. Bu hissiyatı ihracatçılarımızdan alıyorum" diye konuştu.

"BİZİM EN BÜYÜK CEVHERİMİZ İHRACAT AİLESİDİR"

Yeraltı zenginlikleri ile büyüyen bir ülke olmadıklarını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ama bizim en büyük cevherimiz ihracat ailesidir. Bizi hedeflere götüren, üstüne yüz milyarlarca dolar ihracat hedeflerini koyan, bunları gerçekleştiren ve ülkemizi müreffeh toplumlar seviyesine çıkartacak olanlar ihracatçılarımızdır. Bizim yeraltı zenginliğimiz de var yerüstü zenginliğimiz de var. Ama en önemli ve en değerli olan zenginliğimiz, yüreğini yaptığı işe koyan girişimcilerimiz ve iş adamlarımızdır. En büyük değerimiz budur. Etrafımızda yeraltı zenginliğinin mutluluğunu göremeyen, bunların zenginliğini yaşayamayan ülkeleri görüyoruz. Biz ise hedeflerimize teknolojiyle, know-how'la, yatırımla, büyümeyle, üretimle, istihdamla gidiyoruz. Önümüzdeki sene cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağız. Bizler için gerçekten çok önemli ve anlamlı bir yıl olacak. Bu cumhuriyete ve cumhuriyeti kurarken kanlarını, canlarını feda edenlere borcumuzu inşallah önümüzdeki sene onların evlatlarına ve nesillerine yakışacak bir şekilde 300 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirerek taçlandıracağız. İhracat, istihdam, üretim ve yatırım bu ülkeye hizmetin adıdır. Ve bunu ihracat ailesi olarak hepimiz yapıyoruz. İhracatçılarımızla gurur duyuyoruz" dedi.