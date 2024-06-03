İhracatta tarihi rekor

Para politikasındaki normalleşmeye rağmen yılın ilk çeyreğinde sağlanan yüzde 5.7'lik büyümenin sürükleyicisi olan ihracatta, mayıs ayında tarihi rekorlara imza atıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.4 artarak 24.1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.Bakan Bolat, ihracatı artırmaya ve ithalatı düşürmeye yönelik atılan adımlar neticesinde, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5.7'lik büyümenin yüzde 1.6'sının dış ticaretten geldiğini dile getirdi. Dünya ihracatının düştüğü bir dönemde Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı payın yüzde 1.02'den 1.08'e yükseldiğini ifade eden Bolat, hizmetler ihracatında da küresel payın yüzde 1.25'ten 1.29'a çıktığını söyledi.Mayıs ayının dış ticaret açısından rekorlarla geçtiğini belirten Bolat, "Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın aynı ayına göre tam 2.5 milyar dolarlık bir artış başarılmış oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık, 24.1 milyar dolarla. Mayıs 2024 yüzyılın ve 1.207 ayın en yüksek aylık ihracatı oldu. Bu açıdan bugün gerçekten büyük bir gün, mutlu bir gün" dedi. Yıllık ihracatta da 260.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını dile getiren Bolat, böylece son bir yılda 6 milyar dolarlık net artışın kaydedildiğini bildirdi.Bakan Bolat, ithalatın ise mayısta yüzde 10.3 azaldığını belirterek, "Dış ticaret açığımızın da azalması, bu şekilde hızlandı. Mayıs ayında, ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 48 azalarak 6.5 milyar dolara geriledi. Neydi 2023 Mayıs'ta? 12.5 milyar dolarlık dış ticaret açığımız vardı. Net 6 milyar dolar bir tasarruf başardık" diye konuştu. Bolat, bu gelişmeden sonra ihracatın ithalatı karşılama oranının da 15.3 puanlık yükselişle yüzde 78.7 seviyesine çıktığını aktardı.5 aylık döneme ilişkin verileri de paylaşan Bolat, şunları kaydetti: "5 ayda ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.5 artışla 106 milyar 914 milyon dolara yükseldi. İthalattaki 5 aylık azalma 14.6 milyar dolar, ihracatımızdaki net artış 4.6 milyar dolar oldu. 19.2 milyar dolarlık döviz tasarrufu sağladık. Dış ticaret açığımız ilk 5 ayda yüzde 34.4 düştü. 19.2 milyar dolar dış ticaret açığımızı düşürdük. Hizmet ihracatımızın da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 36.2 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. Yıl sonunda 110 milyar dolar hedefimizi tutturacağız."TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ilk dört ayda genel olarak yatay bir seyir izleyen ihracatta mayıs ayında yakalanan sıçramanın kendileri için büyük moral olduğunu söyledi. Gültepe, "Otomotiv 3.2 milyar dolarla yine ilk sırada yer alıyor. Otomotivi 3 milyar dolarla kimya, 1.6 milyar dolarla hazır giyim, 1.5 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1 milyar 466 milyon dolarla çelik sektörü takip etti. Makine ile savunma ve havacılık sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Geçen ay 20 sektörümüz ihracatını artırırken, 6 sektörümüzde düşüş kaydedildi. Oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörlerimiz ise yüzde 65 ile fındık ve mamulleri, yüzde 59 ile savunma ve havacılık, yüzde 25 ile mücevher, yüzde 24 ile kimyevi maddeler ve yüzde 18 ile meyve-sebze mamulleri oldu. Firmaların yasal merkezini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 55 ilimiz ihracatını artırdı" dedi. Gültepe, geçen ay bin 334 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Söz konusu firmaların ihracata 109 milyon dolar katkı sunduğunu belirten Gültepe, "Kilogram birim ihracat değerimiz 1.43 dolar oldu. Parite geçen ay ihracatımızı negatif etkiledi. Mayıs ayında pariteden kaynaklı 77 milyon dolarlık kayıp yaşadık" ifadelerini kullandı.