İhracatta tarihi rekor martta geldi

Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatta aylık bazda tarihi rekor kırdı. Sektörün mart ihracatı yüzde 22.8 artışla 3.3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 13.9 olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 15.8 artarak 8.6 milyar dolara ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik "Martta aylık bazdaki tarihi rekor, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hedeflediğimiz 34 milyar dolara ulaşma yolunda önemli bir motivasyon oldu. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkilerinin azalması ile yine tarihi bir rekora imza atarak yılsonu hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi. Baran Çelik, martta çekiciler ve binek otomobiller ihracatında yüksek oranlı artışlar olduğunu, ülkeler bazında ise Fransa, İspanya ve Polonya'ya çift haneli ve yüksek oranlı artış kaydettiklerini söyledi.