İhracatta temmuz rekoru: 22.5 milyar $

Türkiye 22.5 milyar dolarla en yüksek temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Temmuz ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız 261.5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3.4 artış ile yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır" dedi. Temmuz ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantı ile açıklandı. Toplantıda konuşan Bolat, "2023 yılında ekonomik büyümemiz yüzde 4.5 oranında gerçekleşerek yüzde 4.4 olan OVP hedefini aşmıştı. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 5.7 oranında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı ile Türkiye ekonomisi, yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 15 çeyrektir sürdürmüştür" bilgisini verdi. Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 artış ile 22 milyar 512 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini kaydeden Bolat, 2024 yılının ilk yedi ayında ise ihracatın 148 milyar 789 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.İthalattaki düşüş eğiliminin, temmuz ayında da devam ettiğini kaydeden Bolat, "İthalatımız, temmuzda yıllık bazda yüzde 7.9 oranında 2.6 milyar dolar gerileyerek 29 milyar 747 milyon dolar gerçekleşti" dedi. Bolat, 2024 yılının ilk yedi ayında ise ithalatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.4 oranında azalışla 198 milyar 616 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Bolat, "Temmuzda ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız, yıllık bazda yüzde 42.3 düşüş ile 7.2 milyar dolara gerilemiştir. Temmuz itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre 38.8 milyar dolar azalarak 82.3 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki 14.5 puanlık güçlü yükseliş, dış ticaretimizdeki başka bir güzel gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece, bu oran da yüzde 75.7 seviyesine çıktı" diye konuştu. Hizmet ihracatında 110 milyar dolar olan 2024 yılı hedeflerine emin adımlarla yaklaştıklarını anlatan Bolat, "Yılın ilk beş ayında hizmet ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 artış göstererek 36.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk yedi ayında ise, hizmet ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış göstererek yaklaşık 59 milyar dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. 2028 yılına kadar 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ile payımızı yüzde 2'ye taşımak istiyoruz" dedi.Firmaların e-ihracatta bilgi birikimlerini arttırmayı ve 2023'te yüzde 1.5 olan ihracat içindeki e-ihracatın payını, 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Bolat, Yeşil Mutabakat Uyum Projesi kapsamında ise 10 milyon TL'ye kadar destekte bulunulacağını ifade etti. Bolat, "İhracatçılarımızın en büyük sorunu olan kredide kefalet sorununu çözmek için kurulan İGE A.Ş. ile 81.8 milyar TL kefalet sağladık" değerlendirmesinde bulundu.TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise ihracatta 7 aylık performansı değerlendirerek, 2024'e yüzde 5'lik bir artış hedefi ile başladıklarını hatırlattı. Girdi maliyetleri ve kur arasında dengesizlik olduğunu söyleyen Gültepe, "Girdi maliyetleriyle döviz kuru dengelenmeli" diye konuştu. Başkan Mustafa Gültepe, "İhracatta yavaşlamanın, üretim ve istihdama da olumsuz yansımaları olacağını unutmamalıyız. İhracatçımıza nefes aldıracak adımların atılacağına inanıyorum" dedi.