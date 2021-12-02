İhracatta yeni rekor... Pandemi öncesini geçtik

İhracatta kasımda da tarihi bir performans sergilendi. Yüzde 33.4 artışla 21.5 milyar dolara ulaşılırken, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamı gerçekleşti. Kasımda ithalat 26.8 milyar dolar, dış ticaret açığı ise 5.3 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80.1'e geldi. Enerji
hariç bu oran yüzde 101.2 seviyesine yükseldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, "Yıllık bazda ihracatımız 221 milyar dolara, ocakkasım döneminde ise 203.1 milyar dolara yükseldi. Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Yani bu veri de göstermektedir ki; ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz" dedi.
EN YÜKSEK TİCARET HACMİ
Ocak-kasım döneminde ithalatın 2020'ye göre yüzde 22.9 artışla 242.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anlatan Muş, "Kasımda gerçekleşen 48.3 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir. Bu gelişmelerle dış ticaret açığımız ocak-kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13.6 azalışla 39.2 milyar dolara gerilemiştir. Enerji hariç bakıldığında, kasım ayında ithalatımız 20.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş, ülkemiz 240 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir" diye konuştu. Markalaşma potansiyeli olan firmalara yüzde 50 teşvik sağlayarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kaynak sağladıklarını anlatan Muş, e-Turquality programıyla oyun-yazılım ihracatını artıracaklarını söyledi.
DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN ÜLKE HEDEFİNE YAKINIZ
TÜRKİYE
İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle
yıllık ihracat hedefinin şimdiden aşıldığını belirterek, "Hatta 2022 yılı
hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu durum ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın ve 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın net bir göstergesi" dedi. Kasımda 24 sektörün ihracatını artırdığını aktaran Gülle, "2.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv
sektörümüz ilk sırada yer aldı. İhracat birim fiyatımızda oldukça pozitif bir ivme görmekteyiz. Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24.5 artışla 1.44 dolara yükseldi. Geçtiğimiz ay Türk
bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırdık. 166 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Aralarında Almanya, İtalya, İsrail, Mısır ve Çin'in de bulunduğu 13 ülkede aylık ihracat rekoruna imza attık" diye konuştu.