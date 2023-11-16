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Giriş Tarihi: 17.11.2023

İhtiyaç sahibi ailelere 582 milyon lira destek

ANKARA
İhtiyaç sahibi ailelere 582 milyon lira destek
Çocukların aile ortamında sağlıklı bireyler olarak büyümesi için politikalar geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı Sosyal Ekonomik Destek (SED) Kasım ayı ödemeleri toplam 582 milyon lira olarak hesaplara aktarıldı. Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanması için destek olduklarını belirtti. Göktaş, çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamaları için SED desteğinde bulunduklarını ifade ederek, "Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz" dedi.
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İhtiyaç sahibi ailelere 582 milyon lira destek
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