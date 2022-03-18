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Giriş Tarihi: 18.3.2022 12:43

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için martta 236 milyon lira SED ödemesi yapıldı

AA
İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için martta 236 milyon lira SED ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için martta toplam 236 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak toplumda dezavantajlı kesimlere yönelik birçok destek hizmeti sunduklarına işaret etti.

Bu kapsamda çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmetinin sağlandığını anımsatan Yanık, bu destekle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağlamanın ve ekonomik koşullar nedeniyle aile bütünlüğünün bozulmasının engellenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Bakan Yanık, SED hizmetinden yararlanan çocuklar için maddi desteğin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma gibi imkanların sunulduğunu belirtti.

SED ödemelerinin her ay düzenli yapıldığını aktaran Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon lira SED ödemesi yaptık." bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 145 bin çocuğun yararlandığını ve her bir çocuk için ortalama 1649 lira ödeme yapıldığını kaydetti.

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İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için martta 236 milyon lira SED ödemesi yapıldı
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