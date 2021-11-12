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Giriş Tarihi: 13.11.2021

İhtiyaç sahiplerine 172 milyon liralık destek

İhtiyaç sahiplerine 172 milyon liralık destek
ÇOCUKLARIN desteklenmesi amacıyla düzenli olarak ihtiyaç sahibi her aileye verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri dünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Ödemeler ayın 15'ine kadar tamamlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay ödenecek 172 milyon TL ile 1 Ocak 2021'den bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yaklaşık 1.8 milyar TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi. Bakanlığının SED hizmetinden halen 138 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Yanık, SED hizmetinden 18 yılda toplam 651 bin çocuğun yararlandığını belirterek, "SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının eğitim ve diğer masraflarını karşılıyor" dedi. ANKARA
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İhtiyaç sahiplerine 172 milyon liralık destek
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