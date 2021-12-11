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Giriş Tarihi: 11.12.2021

İhtiyaç sahiplerine 173 milyon lira yardım

ANKARA
İhtiyaç sahiplerine 173 milyon lira yardım
Çocukların desteklenmesi amacıyla düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri dünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Ödemeler ayın 15'ine kadar tamamlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay ödenecek 173 milyon lira ile bu zamana kadar 1 milyar 960 milyon TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi.

ÇOCUK BAŞINA BİN 259 LİRA
SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Çocuk başına ortalama 1.259 lira ödeniyor. SED hizmetinden halen 139 bin çocuk yararlanıyor. Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlıyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak, farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkân oluşturuyoruz. SED hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız. Ödemeler 15 Aralık'a kadar devam edecek."

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İhtiyaç sahiplerine 173 milyon lira yardım
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