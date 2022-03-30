İhtiyaç sahiplerine 224 milyon liralık ek kaynak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV
) yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı. Bakan Yanık, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizdi. Bakan Yanık, ülke genelindeki tüm SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Ramazan ayında ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirtti. ANKARA