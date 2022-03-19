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Giriş Tarihi: 19.3.2022

İhtiyaç sahiplerine 236 milyon TL ödeme

İhtiyaç sahiplerine 236 milyon TL ödeme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için martta toplam 236 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.
Bakan Derya Yanık, bakanlık olarak toplumda dezavantajlı kesimlere yönelik birçok destek hizmeti sunduklarına işaret etti. Bu kapsamda çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmetinin sağlandığını hedeflendiğini vurguladı. Bakan Derya Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 145 bin çocuğun yararlandığını ve her bir çocuk için ortalama 1.649 lira ödeme yapıldığını kaydetti.
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İhtiyaç sahiplerine 236 milyon TL ödeme
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