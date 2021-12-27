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Giriş Tarihi: 28.12.2021

İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği sağlanacak

İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği sağlanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar kapsamındaki ısınma desteği, kömürün yanı sıra doğalgaz için de verilecek. Bakan Derya Yanık, sosyal hizmetler bakımından, temelde engelli, yaşlı, kadın ve çocuk başlıklarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımlarının süreceğini belirten Yanık, şunları kaydetti: "Isınma gideri olarak kömür yardımına devam edeceğiz. Bu yıl 1.8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğalgaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğalgaz desteği de sağlamış olacağız. Isınma yardımı kapsamında doğalgaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile çalışma yapıldı." Bakan Yanık, yardımların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.
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İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği sağlanacak
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