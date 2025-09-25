İİ T Borsalar Forumu’nun 19. toplantısı yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumunun 19. toplantısı, Borsa İstanbul ev sahipliğinde çevrim içi düzenlendi. Toplantıya, 19 borsa, 5 takas ve saklama kuruluşu ile 11 sektör kuruluşundan temsilciler katıldı. Açılış oturumundaki konuşan İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü Selçuk Koç, "İİT Borsalar Forumu, çok taraflı işbirliği için değerli bir platform görevi görerek, yeni girişimlerin geliştirilmesini ve ekonomik alanda son derece önemli projelerin uygulanmasını sağlamaktadır" dedi. Koç, borsaların İslami finans ürünlerinin gelişmesini teşvik etmek ve kolaylaştırmak açısından önemli rol oynadığını kaydetti.

TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun da "Bu forum hepimizin. Borsalarımız arasında işbirliği artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Konuşmalarımızın gücü, ortaya koyduğumuz çıktıların etkinliği ve yarın için çizdiğimiz vizyon, hepimizin cesur soruları, farklı bakış açıları ve fikirleriyle çok farklı noktalara çıkacaktır" ifadesini kullandı. Toplantıda, ilerleme raporu sunuldu, forumun ana teması olan "İslami sermaye piyasaları için yasal bir çerçeve oluşturmak" başlıklı panel düzenlendi. Toplantıda ayrıca İİT üye borsaları tarafından en iyi uygulamalar oturumu gerçekleşti. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay tarafından yönetilen oturumda, Pakistan Borsası Genel Müdürü Farrukh H. Sabzwari, Bakü Borsası Genel Müdürü Ruslan Khalilov, Kazablanka Borsası Genel Müdürü Tarık Senhaji ve Malezya Borsası Kurumsal Strateji Direktörü Aina Zahari'nin katılımlarıyla İİT Borsalarındaki güncel gelişmeler değerlendirildi.