İK yazılımı idenfit, Kuşakların İşgücüne Etkisi Raporu’nu yayımladı

Türkiye'deki işgücünün nabzını tutan idenfit, trend raporları serisine yenisini ekledi. Bir yıl boyunca 15 sektördeki X, Y, Z kuşaklarından çalışanlarla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını paylaştığı Kuşakların İşgücüne Etkisi Raporu'nu yayımladı. Yapay zeka başta olmak üzere kuşakların teknolojiyi kullanım alışkanlıklarını da inceleyen rapor, dijitalin elçileri olarak bilinen Z kuşağının en sık iş değiştiren jenerasyon olduğunu ortaya koydu.

Z KUŞAĞI, %39 KADIN ÇALIŞAN ORANIYLA TÜM KUŞAKLARI GERİDE BIRAKTI

Kuşaklar arası işbirliğini teşvik eden ve teknolojik dönüşümü destekleyen stratejiler geliştirilmesi için rehber niteliği taşıyan Kuşakların İşgücüne Etkisi Raporu'na göre Z Kuşağı, %57'lik rekor üniversite mezuniyet oranıyla dikkatleri üstüne çekiyor. %39'a ulaşan kadın çalışan oranıyla tüm jenerasyonları geride bırakarak zirveye yerleşiyor. Araştırmaya katılan her 3 kişiden biri erkek olurken, kadınların işgücüne katılım oranı X kuşağında %32, Y de ise %35 bandında kalıyor. Yeni neslin eğitim seviyesi ve kadın istihdamındaki bu yükseliş, iş hayatına atılan Z kuşağının neredeyse yarısı (%49) ilkokul mezunu olan X kuşağından ne denli farklı bir tablo çizdiğini gözler önüne seriyor.

Söz konusu verilerin, şirketlerin İK stratejilerini ve kültürel yaklaşımlarını gözden geçirmesi gerektiğine işaret ettiğini belirten idenfit CEO'su Nazım Onur Bayındır, şu açıklamada bulundu:

"Şirketlerin, bu yeni demografik yapıya uyum sağlamak için İK stratejilerini, liderlik yaklaşımlarını ve kurum kültürlerini güncellemesi gerekiyor. Bu genç ve eğitimli neslin yeteneklerini koruyacak, onlara ilham verecek ve gelişimlerine yatırım yapacak çözümler üretmek, artık bir tercih değil, sürdürülebilir başarı için zorunluluk haline geliyor. Öte yandan farklı eğitim ve deneyim yolculukları yapmış kuşakların birlikte uyumla çalışabilecekleri zemini hazırlamak, sadece bugünün değil, yarının da anahtarı oluyor."

DİJİTALİN ELÇİSİ Z KUŞAĞI, BİR ŞİRKETTE ORTALAMA 7 AY KALIYOR

idenfit'in Kuşakların İşgücüne Etkisi Raporu'na göre Gen Z, bir işte ortalama 7 ay kalarak "iş değiştiren nesil" unvanını alıyor. Bu oran, Y kuşağında 1,5 yıla, X kuşağında ise 2 yıla kadar çıkıyor. Özellikle ağustos-ekim aylarında yoğun bir ayrılık trendi sergileyen Z kuşağı, %35 ile en yüksek istifa oranına sahipken; Y kuşağı eylül-aralık döneminde iş değiştirme eğilimi gösteriyor.

İşten ayrılma biçimleri incelendiğinde ise kuşaklar arası bu farklılıklar daha da belirginleşiyor. İstikrara önem veren X kuşağında istifalar ağırlıktayken, işveren kaynaklı fesihler oldukça düşük bir seviyede kalıyor. Bu durum, X'lerin ancak beklentileri karşılanmadığında kendi kararlarıyla masadan kalktığını gösteriyor. Y kuşağında hem istifa oranları (%39) hem de işveren fesihleri (%22) yükseliyor; bu tablo Y kuşağının daha esnek kararlar aldığını ve beklentilerinin karşılanmadığı durumlarda çok daha hızlı hareket ettiğini ortaya koyuyor. Z kuşağı ise %43'e ulaşan istifa oranıyla gönüllü ayrılmalarda en kararlı nesil olduğunu kanıtlarken, deneme süresi içinde sonlanan iş ilişkilerinin %13 olan oranı da onların beklentileri karşılanmadığında ne kadar hızlı karar alabildiğini gözler önüne seriyor. Öte yandan pandemiden sonra dünyadaki ekonomik konjüktör işveren tarafından fesihlerin oranını yükseltmiş durumda.

"KUŞAK FARKLILIKLARINI GÖZ ARDI ETMEK, İŞGÜCÜ SİRKÜLASYONUNU KAÇINILMAZ KILAR"

idenfit'in kuşakların teknolojiyle kurduğu ilişkiyi de mercek altına aldığı araştırmasına göre, dijital dünyanın kalbi de kuşaklar arasında farklı ritimlerle atıyor. Z kuşağı, %26'lık yapay zeka kullanım oranıyla dijital dönüşümün öncüsü olurken, Y kuşağının %21 ve X kuşağının ise yalnızca %8'de kalması, yaş grupları arasındaki teknolojik uçuruma ışık tutuyor.

Yapay zeka entegrasyonunda ters orantılı bir eğilimin olduğunu söyleyen Nazım Onur Bayındır ise işgücünü bütünsel olarak dönüştürmek için her kuşağın kendine özgü dijital alışkanlıklarına hitap eden stratejilerin geliştirilmesi gerekliliğini vurguluyor. Aksi takdirde işgücü sirkülasyonunun kaçınılmaz olarak hızlanacağının altını çiziyor.

"Yeni nesil, şirketlerinden öğrenme ve gelişim fırsatları talep ediyor. Bu durumda işverenlerin yalnızca rekabetçi ücret ve yan haklar sunması yeterli olmuyor. Artık, esnek çalışma modelleriyle desteklenen teknoloji odaklı ortamlar yaratmak, anlamlı projelerle çalışanların amacını beslemek ve şeffaf bir iletişim kültürü kurmak kritik önem taşıyor. Mentorluk programlarıyla genç yeteneklere rehberlik etmek ve kısa vadeli deneyimlere değer vermek, bu kuşakların kuruma olan bağlılığını güçlendiriyor. Bu bütüncül yaklaşım, yalnızca işgücü sirkülasyonunu azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda sadık, motive ve üreten bir işgücü oluşturmanın anahtarını da sunuyor. X, Y ve Z kuşaklarının işgücüne etkilerini derinlemesine konuşmak isteyenleri, rapora sığdıramadıklarımızı konuşmak üzere 9 Eylül'de ücretsiz gerçekleştireceğimiz 'Kuşaklar Arası İş Gücü Dinamikleri' adlı webinara bekliyoruz."

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"