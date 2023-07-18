Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için protokol imzalayacak
Giriş Tarihi: 18.7.2023 16:29 Son Güncelleme: 18.7.2023 16:29

İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için protokol imzalayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak.

AA
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için protokol imzalayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü", 20 Temmuz Perşembe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Malatya'da imzalanacak.

Protokolle afetten kaynaklı oluşabilecek sorun alanlarındaki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılarak aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesi, öğrencilerin ve velilerin kendi kapasitelerini fark ederek daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Afetten etkilenen 11 ildeki bireylere yönelik psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik ve bilişim alanlarında eğitim destek programları uygulanmasını öngören protokolle, yetişkinler, engelli ve yaşlılar için de sosyal alanlarda faaliyetler yapılması amaçlanıyor.

Protokolle, depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla yetişkinler için talebe göre hobi ve meslek edindirme kursları açılması da hedefleniyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için protokol imzalayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA