İki devden yeşil enerjide işbirliği

Enerjisa Üretim ile Tekfen yüksek kapasiteli, yeşil hidrojen-yeşil amonyak projesinde birlikte çalışacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen iki büyük kuruluşunun sahip oldukları uzmanlıkları, aynı hedef doğrultusunda kullanmak adına imzalanan niyet mektubuyla Tekfen ve Enerjisa Üretim yüksek kapasiteli, yeşil hidrojen-yeşil amonyak projesinde beraber çalışacak. Projede, Tekfen'in mühendislik ve endüstriyel tesis inşaatı alanındaki ve Enerjisa Üretim'in de yenilenebilir enerji konusundaki deneyimlerini birleştirmeleri hedefleniyor. Tekfen Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral, söz konusu niyet mektubu ile yenilenebilir enerji çözümleri ve yatırımları alanındaki büyüme stratejileri kapsamında önemli bir adım daha attıklarını kaydetti.