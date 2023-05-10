İki haftada 631 bin başvuru

İstanbul'un kentsel dönüşüm sorununa neşter vurma hedefiyle devreye alınan 'Yarısı Bizden' kampanyasına vatandaştan yoğun talep gelmeye devam ediyor. İki hafta önce başlatılan kampanyaya 51 bin 247 binada 631 bin 195 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Kampanyaya en çok başvuru yapan ilk 5 ilçe Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Avcılar ve Üsküdar oldu. Başvuruya en çok talebin geldiği Bahçelievler'de 4 bin 665 binada bulunan 67 bin 534 bağımsız bölüm için dönüşüm resmen başladı.Yapı stoklarının eski tip konurlardan oluştuğu Güngören 'Yarısı Bizden' kampanyasına en çok talep gösteren ikinci ilçe olarak sıralamada yer aldı. İlçede iki haftada 45 bin 799 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı. En çok başvuru gelen ilçeler sırlamasında üçüncü sırayı ise Bağcılar aldı. Bağcılar'dan 4 bin 65 bina ve 41 bin 676 bağımsız bölüm için başvuru geldi. 17 Ağustos Marmara depreminde İstanbul'da en çok hasar gören ilçe Avcılar'da ise 2 bin 456 binada 34 bin 458 bağımsız bölüm adına 8 bin 630 başvuru yapıldı.İstanbul'da 1999 yılı öncesi inşa edilen binaların en çok olduğu ilçelerin başında Fatih, Üsküdar, Küçükçekmece, Kartal ve Maltepe geliyor. Fatih'te 3 bin 316 binada 35 bin 242 bağımsız bölüm, Üsküdar'da 3 bin 45 binada 33 bin 586 bağımsız bölüm, Küçükçekmece'de 2 bin 724 binada 35 bin 836 bağımsız bölüm, Kartal'da 1.978 binada 28 bin 49 bölüm, Maltepe'de 1.829 binada 30 bin 671 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.1999 depremi sonrası inşa edilen İstanbul'un en genç ilçeleri olan Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Ataşehir ve Kağıthane' den de vatandaş kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Beylikdüzü'nde 329 binada 8 bin 28 bağımsız bölüm, Büyükçekmece'de 647 binada 9 bin 133 bağımsız bölüm, Esenyurt'ta 817 binada 13 bin 723 bağımsız bölüm, Ataşehir'de 857 binada 11 bin 348 bağımsız bölüm, Kağıthane'de 1.100 binada 12 bin 60 bağımsız bölüm için dönüşümün ilk adımı atılmış oldu.Kampanyadabaşvuru süreci 29 Mayıs'a kadar devam edecek. TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda vatandaşa teslim edilecek. Proje kapsamında 200 bin konutluk yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak. 200 bin konutluk yerinde dönüşüm için talep toplanacak. 200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Ödemeler yüzde 10 peşinat ve 10 yıl vade ile TÜFE, memur maaş artışı ya da yüzde 0.79 oranlı kredi seçilerek yapılacak.Yarısıbizden kampanyası kapsamında oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların, ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Örneğin, 100 metrekarelik 2+1 bir dairenin 1.5 milyon liralık maliyetinin 750 bin lirasını devlet hibe olarak verecek. 120 metrekare büyüklüğündeki üç oda bir salon ev için ise devletin karşılayacağı tutar, 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak. Vatandaşa kalan geri ödemede de çeşitli kolaylıklar sağlanacak. Örneğin, yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli borcunu ödeyebilecek. Kamu bankalarında yüzde 0.79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanma imkânı sağlanacak.e-Devlettenyapılan başvurular, bakanlık tarafından incelenecek. Değerlendirme sürecinde öncelik, talebin en çok geldiği binalara verilecek. Keşif sonrası anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Ardından ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci 2 yılda tamamlanacak. Bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.Başvurular 29 Mayıs'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek.Kampanyayla ilgili merak edilenlere yanıt bulabilmesi için http://yarisibizden. gov.tr web sitesi yayına girdi. Sitede e-Devlet'ten başvurunun nasıl yapılacağı da anlatıldı.Buna göre,E-Devlet'e giriş yapılıp arama kısmına "Kentsel dönüşüm başvurusu" yazılacak.Açılan sekmede "Yeni Başvuru" düğmesine tıklanacak. Şu an sadece İstanbul'dan başvuru alınıyor.1. aşama: Başvuru ekranında açılan bilgilendirme metni okunacak ve kabul edilecek.2. aşama: Tapu bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulacak.3. aşama: İletişim bilgileri ve yapı fotoğrafları sisteme yüklenecek.4. aşama: İşlem kaydedilecekdevlet karşıladığında vatandaşa maliyeti 1 milyon 500 bin lira olan 2+1 konutlarda 750 bin lira, maliyeti 1 milyon 800 bin lira olan 3+1 konutlarda 900 bin lira ödeme kalıyor. Bu ödemeler 10 yıl vadede, TOKİ ödeme planı (6 ayda bir TÜFE ya da memur maaş artışından düşük olanı) veya banka kredisinden (yüzde 0.79 oran) biri seçilerek yapılacak. Tüm ödemeler yapım ihalesinden sonra başlayacak.TOKİ vadeli 2+1 ödeme planıToplam borç: 750 bin TLPeşinat (yüzde 10) 75 bin TLKalan tutar (yüzde 90) 675 bin TLAylık taksit (120 ay) 5 bin 625 TLTOKİ vadeli 3+1 ödeme planıToplam borç: 900 bin TLPeşinat (yüzde 10) 90 bin TLKalan tutar (yüzde 90) 810 bin TLAylık taksit (120 ay) 6 bin 750 TL