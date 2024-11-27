İki ülkenin birbirine ihtiyacı var

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ticaretin bütün sınırları ortadan kaldıran çok önemli bir eylem olduğunu belirterek, "Batının geçmişte Avrupa Birliği projesi adı altında genişlediği ve sınırları kaldırdığı bir ortamda bize sınırlar çizdiler. Bbu sınırlar önce gönüllerde yıkıldı, sonra ticaretle genişledi" dedi. Asmalı, iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğunu kaydetti. MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdullah Bozatlı da, 20 milyar doları bulan ticaretin 30 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.