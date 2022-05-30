İki yıl sonra en güçlü dönüş Türkiye’den

Dünyanın en büyük sanayi fuarı olan Hannover Messe, pandemi nedeniyle iki yıl sadece online ortamda düzenlendikten sonra bu yıl yeniden fiziki katılımla Almanya'nın Hannover kentinde başladı. Yan sanayi, endüstri 4.0, enerji, yazılım, lojistik, hidrolik, pnomatik ve akışkan gücü gibi alanlarda öne çıkan Hannover Fuarı, 73'üncü kez düzenleniyor. Türkiye, ev sahibi Almanya'dan sonra fuarın 4'üncü büyük yabancı katılımcı ülkesi oldu. Rusya'dan katılımcı gelmezken Asya ülkelerinden ise katılımcı sayısı yarı yarıya düştü. Ortaya çıkan tabloda Türkiye'deki firmalar için büyük fırsat doğdu. Türkiye'den yeni katılan firma sayısı ise artış gösterdi.Fuarda İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) düzenlediği ve 4 ayrı salona yayılan milli katılım alanında 49 firma yer alırken, 45 firma da bireysel stantlarıyla katıldı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Hannover Fuarı'nın Türkiye'nin üretim gücünü ortaya koyabileceği, ufkunu genişletebileceği eşsiz bir vitrin olduğunu söyledi. Fuarın bu yıl dijitalleşme ve sürdürülebilirlik üzerine odaklandığını belirten Avdagiç, "Yarının endüstrisini yaratalım sloganı fuarın iddiasını gösteriyor" diye konuştu. Avdagiç, İstanbul iş dünyasının Türkiye'nin milli hasılasının 3'te 1'ini, toplam vergi gelirlerinin yüzde 46'sını, toplam dış ticaretin yüzde 50'sini tek başına ürettiğine dikkat çekti.İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin hızlı aksiyon alma ve kaliteli ürünleriyle pandemi döneminde Uzakdoğu pazarı yerine tercih edilen ülke konumuna geldiğini söyledi. Avdagiç, "Tedarikçi pozisyonumuzu gelecekte de koruyacağımız öngörülüyor. Hatta Avrupa ülkeleriyle sınırlarda yaşadığımız tırlara geçiş belgesi sorunu birkaç ülke hariç kalmadı. Tedarik kaynaklarında iyileşme olsa bile tedarik için uzak ülkelere gidilmeyeceğini yakın ülkelerin tercih edileceğini öngörüyoruz" dedi.