İki yılda 250 bin konutu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuran vatandaşlara gönderdiği teşekkür mektubunda, "Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.Projeye toplam 8 milyon vatandaş başvuru yaptı, geçerli başvuru sayısı ise 5 milyon 135 bin 324 olarak kayıtlara geçti. Mektubunda TOKİ eliyle 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yerini millete sunmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Kurum, 40 gün içerisinde büyük bir coşkuyla yeni yuvaların temel atma törenini gerçekleştirdiklerini aktardı. Bakan Kurum şunları kaydetti: "Noter huzurunda ve şeffaf kura çekimlerimizi 2023 Mart'ına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, sizlerin her an yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her şart ve durumda, devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek sizlere yeni yuvalar kazandıracak, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunacağız."