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Haberler Ekonomi Haberleri İkinci 500'de 19 Adana firması
Giriş Tarihi: 31.7.2024 11:45

İkinci 500'de 19 Adana firması

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının 2023 yılı sonuçlarına göre, Adana’dan 19 sanayi firmasının listeye girdiğini ve ilk 1000'de ise toplam 30 firmanın yer aldığını açıkladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İkinci 500’de 19 Adana firması

Adana'nın sanayi potansiyelinin her geçen yıl daha da güçlendiğini, ancak mevcut potansiyelin bu sayılardan çok daha fazlasını hak ettiğini belirten Kıvanç, 2023 yılında Adana merkezli firmaların sayısının bir önceki yıla göre artarak 30'a çıktığını ifade etti.

Başkan Kıvanç, "Adana'nın sanayi potansiyeli ve içinde bulundurduğu bilgi birikim gerçekten çok büyük. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve iş dünyamızın gösterdiği gayret, bu başarıların temel taşını oluşturuyor. Ancak, bu başarı sevindirici olsa da, Adana olarak çok daha fazlasını yapabileceğimizin farkındayız. Potansiyelimizi tam anlamıyla ortaya koyduğumuzda ve yeni yatırım alanlarını doğru bir şekilde değerlendirdiğimizde, bu sayılar çok daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. Gelecek yıllarda bu sayının daha da artacağına olan inancımız tamdır. Bu başarıların katlanarak artmasını temenni ediyor, tüm firmalarımıza bu yolda başarılar diliyorum" dedi.


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İkinci 500'de 19 Adana firması
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