İkinci çeyreğe hızlı başlangıç

Yılın ilk çeyreğinde sanayi ve ihracatın lokomotifliğinde yüzde 7.3 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyreğe de beklentilerin üzerinde bir performansla başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 10.8 ile 6.4 olan beklentinin üzerinde arttı. Böylece sanayi üretimi yıllık bazda 23 ay art arda yükselmiş oldu. Sanayi üretimi aylık bazda ise değişmedi.Endeksin, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.4, imalat sanayisi sektöründe yüzde 11.9 arttığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0.4 azaldığı görüldü. Aylık ve yıllık bazda en yüksek artış yüksek teknolojili ürün grubunda gerçekleşti. Yüksek teknolojili ürünlerde aylık artış yüzde 23.5, yıllık artış ise yüzde 30.4 olarak gerçekleşti. Yıllık artış dayanıksız tüketim malı ürünlerinde yüzde 18.4, sermaye malı ürünlerinde yüzde 13.2 olarak gerçekleşti.Öte yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi nisanda aylık bazda yüzde 6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi de geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 128.8 yükseldi. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 125.2 artış kaydetti. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde, nisanda yıllık bazda yüzde 108.9 artış oldu. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi de yüzde 14.7 artış kaydetti.Nisan ayında cari açık, 2 milyar 737 milyon dolarla, 3.4 milyar dolar olan beklentinin altında kaldı. Cari açık marttaki 5.8 milyar dolara göre ise yüzde 53 azaldı. Yılın ilk 4 ayındaki cari açık 21.1 milyar dolar olurken, son 12 aylık açık ise 25.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık açık geçen yılın nisan ayında 31.4 milyar dolar olmuştu. Çekirdek gösterge olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın nisanı ayında 1.1 milyar dolar fazla vermişken, bu yıl 4 milyar dolar fazla verdi.