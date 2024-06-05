İkinci el araçta güvenli ödeme dönemi başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'ni devreye aldı. TCMB'den yapılan duyuruya göre, söz konusu servis, öncelikli olarak 2. el araç alımsatım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecek. Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, 31 Mayıs'ta kullanıma açıldı. FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlıyor.Bu hizmet ile ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti ediliyor. FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecek. Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin de FAST Sistemi'nin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülüyor.Güvenli Ödeme İşlemi, ikinci el araç alım-satım işlemlerinin yanı sıra, gayrimenkul alım-satımı, online alışverişlerde iade/geri ödeme işlemleri, hizmet bedellerinin tahsilatı gibi; işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde de kullanılabiliyor.FAST Sistemi altyapısını kullanan bu aracılık hizmeti, para transferini güvence altına alıyor. Ödeme tutarı, FAST katılımcısı bir kuruluşta işlem tamamlanana kadar bekletiliyor. Böylece, ödemeyi gönderecek olan kullanıcı bedelin anında karşı tarafa aktarılmayacağından, ödemeyi alacak olan kullanıcı ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceğinden emin olabiliyor.