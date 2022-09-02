İkinci el oto satışında kuralın arkasından dolanana büyük yaptırımlar geliyor

'15 EYLÜL'DE İKİNCİ EL OTO SATIŞI DÜZENLEMESİ DEVREDE'

İkinci el otomotive getirilen 6 bin km ve 6 ay şartının 15 Eylül itibariyle uygulamaya gireceğini dile getiren Bakan Muş, ekimde Meclis açıldığında buradaki yaptırımların güçlendirilmesi için yetki alacaklarını söyledi. Muş, şöyle konuştu:

"Koyduğumuz kurala uyulmadığındaki cezayı belirlemek için Meclis'ten yetki talebimiz olacak. Ve Meclis yetkiyi verirse cezayı ciddi şekilde artıracağız. Biz takip ediyoruz sistemi ve 15 Eylül'den sonra uygulayacağız. Kural koyduk, arkasından dolanma oluyorsa biz bunu tespit edeceğiz. Bireylere bu şartı getirmediğimiz için bireyler üzerinden satış planları duyuyoruz. 15 Eylül'den itibaren yasağı delmek için bireyler üzerinden satış yapmaya çalışırlarsa hem bireyler hem ticari işletmeler yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Kimse üzülmesin devlet kural koyunca herkesin uyması gerekir. Elde edilecek kazancın tamamını ceza olarak yazacağız. İkinci el sıfır diye satılan araçlarda ortalama kâr marjı var onu iptale kadar gideceğiz. Tüm veriler bize geliyor. İnternet siteleri konulan ilanlar kim koydu, nasıl koydu gibi detayları bizimle paylaşacak, devir teslim işlemleri zaten bize geliyor. Yaptırımı ağır olur, insanlar üzülür… Buradan uyarmış olayım, biz bu konunun sıkı takipçisi olacağız."

İhracat yapmak isteyen ancak lojistik bağlantıları olmayanlara lojistik destek verdiklerini dile getiren Bakan Muş, THY'nin de bölgelerde kargo talebini dikkate aldığını, talep gördüğü yere ek sefer koyabileceğini, ancak bunun için maliyetlerin kurtarması gerektiğini vurguladı.

'PERAKENDE YASASI ÇALIŞMALARI EYLÜLDE YOĞUNLAŞACAK'

Muş, perakende yasasının tüm etkilenenlerin düşünülmesini gerektiren ve oldukça kapsamlı analizlerin yapıldığı bir yasa hazırlığı olduğuna dikkat çekerek tüketici, esnaf ve marketlerden taleplerin geldiğini, bunların tek tek değerlendirildiğini dile getirdi. Muş, süreci şöyle anlattı:

"Tüketici için pazar günü kapalı olsun demek sıkıntılı. İkinci konu hangi ürünleri satsın satmasın tartışması. Türkiye'nin geldiği gelir seviyesine göre talep ve beklentiler değişiyor. Bunu yaptığınız zaman tüketici tarafının nasıl etkileneceğinin cevabını vermeniz lazım. Böyle olunca perakende kanunu uzun yıllardır tartışılıyor. Neden tartışılıyor, birinci sebebi küçük esnafın şikayetleri… Onların sermaye yeterlilikleri güçlü olmadığı için rekabet etmekte zorlanıyorlar. İkincisi fiyat artışlarında marketlerin başat rol oynadığı gibi kamuoyunda dolaşan iddialar. Piyasada marketler bunu yapıyor, perakende yasası bunları çözecek fiyatları ucuzlatacak gibi bir yargı var. Öyle değil, ama öyle olsa hemen çıkartalım, bütün fiyatlar düşsün. Fabrikanın girdi maliyeti, tedarik zinciri var, biz fiyatları takip ediyoruz. Temel konu ortak fiyat belirlemeye başlayıp başlamadıkları. O zaman rekabet hukuku devreye giriyor zaten. Yasa için geçen hafta da toplantılar yaptık, önümüzdeki hafta da devam edeceğiz. AB uygulamalarını biz de yapacağız. Yoğunlaşmayla ilgili analizler yapıyoruz, tedarikçi ve zincir market arası ilişkilerde sorun çıkıyor. Yoğunlaşma rekabet ortamını bozucu noktaya geliyorsa, ona bakacağız. Yoğunlaşma çok olduğu zaman insanlar kısa vadede mutlu oluyor, ama sonrasında hem tüketiciyi hem tedarikçiyi sıkıntıya götürüyor. Bir taslak üzerinde çalışıyoruz. Perakende yasasının piyasa ve topluma vereceği mesaj hukuk devleti ve serbest piyasadan bir adım geri olmamalı. Konuyla ilgili toplantılar eylülde yoğunlaşacak, bitirebilirsek milletvekillerine sunacağız."