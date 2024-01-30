İkinci el otomobilde fiyatlar nasıl şekillenecek?

Türkiye'de son iki yıllık süreçte aralıksız yükselişini sürdüren ikinci el araç fiyatları, son dönemdeki durağanlığın ardından düşüş trendine girmiş durumda. Sektör temsilcileri özellikle 2023 yılının ekim ve kasım aylarından itibaren ikinci el piyasasında yaprak kımıldamadığına dikkati çektiler.

FİYATLAR RANTA KAPI ARALAMIŞTI

Türkiye özelinde sıfır otomobildeki arz sıkıntısı fiyatlar dengesini bozarken, birikimler otomotive kaymış, otomotivin bir yatırım/kayıt dışı ticaret alanına dönüşmüştü. İkinci el piyasasına yönelik yasal düzenlemeler ve kredi kısıtlamaları ise devamında fiyatların düşmesine kapı aralamış, bu durumdan da en çok vatandaş memnun olmuştu. Artık araç alım satımının fırsat olarak görülmediğini hem ikinci el hem sıfır araç piyasasının rant olmaktan çıkarılacağını kaydeden yetkililerin kararlı duruşu da bu sürecin belirleyici unsuru oldu.

KREDİ BASKILAMA VE SATIŞ AZLIĞI ETKİSİ

İçerisinde bulunduğumuz yıla ilişkin beklenti ise fiyatların yeniden yükseliş yönlü ivme kazanacağı. İkinci el otomobil pazarının yerel seçimlere kadar durağan konumunu koruyacağı ardından yeniden yükseleceği tahminleri ağırlıkta.

Fiyatlar her ne kadar aşağı yönlü hareket etse de otomobiller kolay alıcı bulamıyor. Sıfır araç piyasasında yüksek fiyat bandı ve kredi çekememe gibi sorunlar sıfır araç için büyük bir handikap. Sıfır araçtaki negatif seyir dolaylı olarak ikinci ele olan talebe de kapı aralayabilecek.

KAMPANYALAR DEVREYE GİRECEK

Diğer yandan marka-model bazlı olarak ortalama yüzde 20'ye kadar düşen ve bazı modellerde yüzde 30'a yakın fiyat düşüşlerine sahne olan ikinci el otomobil pazarında özellikle kurumsal şirketler, birçok avantajlı kampanya sunmaya çabalıyor. İkinci el fiyatlarda ekstra bir düşüş beklenmiyor. Sıfır araç pazarının daralma trendindeki seyri ikinci el için kritik eşiği oluşturuyor.

YATAY SEYİR VURGUSU

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri ise sıfır araç fiyatlarında kampanyaların vatandaşlarca yakından takip edildiğini hatırlatarak şunlara dikkati çektiler: "İkinci el piyasası tamamen sıfır araç fiyatlarının alacağı pozisyona endeksli. İkinci elde büyük düşüş beklenmemekle birlikte içerisinde bulunduğumuz yılda yatay bir seyir beklenebilir. Özellikle bahar aylarında nasıl ki sıfır araçlarda fiyat artışı yönlü hareketlilik yaşanıyor ise ikinci elde de böyle bir tablo ile karşılaşabiliriz."

Türkiye genelinde 300'den fazla bayisi bulunan Otorapor Oto Ekspertiz tarafından hazırlanmıştır.

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