İkinci elde fiyat kırma şikayeti artıyor

Türkiye ikinci el otomobil pazarı, son yıllarda yabancı yatırımcılar ağırlıklı olarak kurumsal markaların akınına uğradı. İkinci el pazarının kurumsallaşması ve belirli standartların oluşmasında büyük rol oynayan şirketler, bugünlerde tüketicilerin eleştirilerine hedef oluyor. Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:"10 yıla yakın bir süredir sektörün kurumsallaşması, belirli bir itibar kazanması ve tüketici nezdinde güven inşa edilmesi anlamında çalışırken, kurumsal markaların birçoğu, vatandaşların ikinci el aracı için fiyat kırma politikası güdüyor. Bu da inşa ettiğimiz güveni sarsan, tüketiciyi çok yoran bir unsur. Web üzerinden verilen fiyat sonrasında araç sahibi davet ediliyor, davet edildiğinde ilk fiyatın yüzde 15-30'u daha düşük bir fiyat teklif ediliyor. Sadece ekspertiz raporuna uygun biçimde ilk fiyatın verilmesini doğru buluyoruz. Sonrasında ortaya çıkabilecek eksikler nedeniyle bir aracın değeri, verilen ilk tekliften maksimum yüzde 5-7 seviyesinde düşebilir."