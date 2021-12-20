Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İkinci ele 200 milyon dolarlık yatırım
Giriş Tarihi: 21.12.2021

İkinci ele 200 milyon dolarlık yatırım

İkinci ele 200 milyon dolarlık yatırım
2019'DA Türkiye pazarına adım atan online ikinci el araç alım-satım platformu VavaCars, hedef büyüttü. 2022'de Türkiye'nin en büyük muayene ve araç yenileme merkezlerini açmaya hazırlanan şirketin toplam yatırım tutarı 200 milyon dolara ulaşacak. Çalışan sayısını da 280'den bine çıkaracak olan şirket, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki yatırımlarıyla muayene ve araç yenileme merkezlerini devreye alacak. VavaCars CEO'su Lawrence Merritt, "Burası bizim için muhteşem fırsatlar sunuyor. Pazarda 5 yılda yüzde 5 pay hedefliyoruz. İlk etapta sadece 2022 için planladığımız yatırım tutarı bu. Sonraki yıllarda da ara vermeden yatırıma devam edeceğiz. Şu anda 55 olan araç alım noktalarımızı 150'ye çıkaracağız" diye konuştu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci ele 200 milyon dolarlık yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA