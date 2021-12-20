İkinci ele 200 milyon dolarlık yatırım

2019'DA Türkiye
pazarına adım atan online ikinci el araç alım-satım platformu VavaCars, hedef büyüttü. 2022'de Türkiye'nin en büyük muayene ve araç yenileme merkezlerini açmaya hazırlanan şirketin toplam yatırım tutarı 200 milyon dolara ulaşacak. Çalışan sayısını da 280'den bine çıkaracak olan şirket, Ankara
, İstanbul ve İzmir'deki yatırımlarıyla muayene ve araç yenileme merkezlerini devreye alacak. VavaCars CEO'su Lawrence Merritt, "Burası bizim için muhteşem fırsatlar sunuyor. Pazarda 5 yılda yüzde 5 pay hedefliyoruz. İlk etapta sadece 2022 için planladığımız yatırım tutarı bu. Sonraki yıllarda da ara vermeden yatırıma devam edeceğiz. Şu anda 55 olan araç alım noktalarımızı 150'ye çıkaracağız" diye konuştu.