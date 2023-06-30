İkinci hücre fabrikası yılsonu geliyor

Smart Güneş Enerjisi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, İzmir Aliağa'da güneş enerjisi teknolojilerini barındıran Türkiye'nin ikinci güneş enerjisi hücre üretim fabrikasının yılsonunda tamamlanıp 2024 başında üretime başlayacağını duyurdu. Güneş teknolojilerinde panel ve hücre üretimi dâhil olan yatırımın 414 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Demirdağ, şirkete ait bölgedeki ilk panel fabrikasının devreye alındığını belirtti. Güneş enerjisi sektörünün Kovid- 19 salgını sonrası, ekipman üretiminde Çin'e bağımlı olmayı sorguladığını ve ardı ardına yapılan düzenleme ve politikalarla ekipman üretimini yerelleştirmeye çalıştığını ifade eden Demirdağ, hammadde kaynaklarının da Çin'e bağımlı olmadan tedarik edilmeye çalışıldığını vurguladı. Karbon pozitif bir şirket olacaklarının altını çizen Demirdağ, "Karbon ayak izi olan değil, dünyada karbonu silen bir şirket olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.