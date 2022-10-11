İklim değişikliği dijital tarım ile azalacak

Türkiye'dei tarım teknolojileri her geçen gün gelişiyor. Bu kapsamda akademik çalışmalar da hız kazandı. Yapılan araştırmalara göre dijitalleşme ve verimlilik arttıkça iklim değişikliği sorunu da kısmen azalıyor. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Yıldız, "İklim değişikliği doğru tarım ve toprak yönetimi ile azaltılabilir" dedi. Prof. Yıldız, iklim değişikliğinin gıda üretimi ve güvenliği üzerinde baskı oluştururken, doğru yöneltilmeyen toprak ve tarım faaliyetlerinin de insan kaynaklı sera gazı emisyonlarına katkıda bulunduğunu anlattı. Yıldız, şu değerlendirmeyi yaptı: "İklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım, insanoğlu için birbiriyle son derece bağlantılı en büyük iki zorluktur. Kuraklık, sel, dolu, kasırga, ani sağanak yağış ve tropik fırtınalar gibi afetler, geçim kaynaklarını yok ederek tarımı olumsuz etkiliyor. 2050 yılına kadar 9.5-10 milyara ulaşacağı tahmin edilen nüfusun gıda talebini karşılamak için küresel gıda üretiminin en iyimser tahminle yüzde 50 artırılması öngörülüyor."Prof. Yıldız, iklim değişikliğine neden olan faktörlerden tarım, ormancılık ve diğer toprak kullanım biçimlerinin küresel insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yüzde 23'ünden sorumlu olduğunu belirtti. Prof. Yıldız, "Diğer faktörlerde olduğu gibi tarımın iklim değişikliğine olumsuz katkısı da insanoğlunun hataları yüzünden. Dünya tarım topraklarının üçte biri ne yazık ki yoğun tarım ve yanlış tarımsal uygulamalar nedeniyle akut olarak bozulmuş durumda. Dünya ekili alanlarının yüzde 20'sinde verimlilik azalması, 16'sında orman arazileri, 19'unda otlaklar ve yüzde 27'sinde mera alanlarının azaldığı gözleniyor. Ülkemizin su kaynaklarında ciddi derecede azalma, kuraklık ve çölleşme, tarımsal verim kaybı, orman yangınlarının sayısı ile etkisinde artış ve biyolojik çeşitlilik kaybı da kaçınılmazdır. Tarım teknolojisindeki ilerlemeler yoluyla tarımın yoğunlaştırılması ve sürekli artan nüfus için artan gıda talebi, topraklarımızı baskı altına aldı."