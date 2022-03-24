İklim değişikliği ekonomik darboğazdaki Lübnan’ın geleceğini tehdit ediyor

Lübnan Çevre Bakanlığı'nın BM iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, 2080'e kadar tarımsal üretim maliyetinin yaklaşık 8 kat, balıkçılık maliyetinin ise 2.5 kat artacağına işaret ediyor.Rapora göre, sanayi, tarım ve yerli hizmet için su temini maliyeti, azalan doğal sular nedeniyle 2080 yılında bugünkünden 57 kat daha yüksek olacak.

Lübnan iki yılı aşkın süredir ekonomik ve mali krizle boğuşurken, ekonomisi, nüfusu ve ormanları için ciddi risk oluşturan iklim tehditleriyle de karşı karşıya bulunuyor.

Küresel iklim tahminleri, bu yüzyılın ortalarında sıcaklığın 1.7 santigrat derece, 2100'de 3.3 santigrat derece artacağını, yüzyılın sonuna kadar yağışlarda ise yüzde 4 ila 11 arasında bir azalma olacağını gösteriyor.

Resmi verilere göre, söz konusu iklimsel değişikliklerin ekonomi, gıda ve sağlık alanındaki yansımalarının yanı sıra mevsimsel orman yangınlarının artması göz önüne alındığında, Lübnan halkına ağır bir yük getirmesi bekleniyor.

Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden Çevre Sağlığı Profesörü May Cardi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu son rapora göre, iklim değişikliğinin gelecekte Lübnan'da birçok sektöre ağır bir maliyet yükleyeceğinin ortaya çıktığını söyledi.

Cardi, raporda 2020-2080 yılları arasında iklim değişikliğinin özellikle tarımsal ve endüstriyel üretime getireceği maliyetin yanı sıra turizm sektörüne olumsuz etkisinin de yer aldığını belirtti.

TARIMSAL ÜRETİM MALİYETİ YAKLAŞIK 8 KAT ARTACAK

Lübnan Çevre Bakanlığı'nın BM iş birliğiyle hazırladığı aynı rapor, bu dönemde genel olarak tarımsal üretim maliyetinin yaklaşık 8 kat, balıkçılık maliyetinin ise 2.5 kat artacağına işaret ediyor.

Rapora göre, sanayi, tarım ve yerli hizmet için su temini maliyeti, azalan doğal sular nedeniyle 2080 yılında bugünkünden 57 kat daha yüksek olacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SOĞUTMA TALEPLERİ VE MALİYETLERİNİ DE ARTTIRACAK

İklim değişikliğinin yansımaları olarak kuraklık, heyelan ve fırtınalar 230 kat, evler ve tesisler için soğutma talebi ve maliyeti 300 kat artacak.

Lübnan'ın tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yerel üretimin sadece yüzde 4'üne tekabül ediyor ve gıda ve akaryakıt büyük ölçüde yurtdışından ithal ediliyor.

Aynı rapora göre, iklim değişikliği turizm sektörünü yüzde 80 oranında olumsuz etkileyecek. Kar erime hızına ve kayak sezonuna etkisine dikkat çeken Lübnan Çevre Hareketi Başkanı Paul Abiy Raşid de bu olasılığı doğruluyor.

Raşid, "İklim değişikliği ve yüksek sıcaklıklar karın daha hızlı erimesini sağlıyor ve bu da başta kayak turizmi olmak üzere turizm konusunda Lübnan için olumsuz ekonomik yansımalara yol açacak." dedi.

LÜBNAN'IN SEMBOLÜ SEDİR AĞAÇLARI DA TEHDİT ALTINDA

Raşid, Lübnan'daki en belirgin iklim değişikliği göstergelerinden birinin, ülke tarihinde ilk kez 2019-2021 yılları arasında sedir ormanlarına zarar veren orman yangınları olduğuna dikkat çekti.

Yangınların ülkenin ortasındaki ve kuzeyindeki Lübnan dağlarında daha önce görülmemiş boyutlara ulaştığını belirten Raşid, yangınların büyümesine yardımcı olan kuraklık ve rüzgar hızındaki artış faktörlerinin yangının şiddetini artırdığını kaydetti.

Raşid, iklim değişikliğinin yangınların yanı sıra ormanlara zarar veren böcek ve hastalıkların da ortaya çıkmasına sebep olduğuna dikkati çekti.Son iki yılda çıkan orman yangınları Lübnan'da 12 bin 650 hektardan fazla orman ve tarım arazisine zarar verdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SU SEVİYESİNİ AZALTIYOR

Uzmanlar iklim değişikliğinin su bolluğu üzerindeki doğrudan etkisini de takip ederken, Litani Nehrindeki su seviyesindeki düşüşü de izliyorlar.Lübnan Devlet Su İdaresi'nin son raporunda, Litani Nehri üzerinden Karun Gölü'ne gelen suyun 1962'den 2020'ye kadar azaldığı açıklandı.