İklim değişikliği ile güçlü mücadele enerji tüketimi kaynaklı emisyonları % 23 azalttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 2011'de İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayan ilk belediye oldu. 2017 yılı Aralık ayında, ortalama küresel ısınmanın 2 santigrat derecenin altında tutulmasına katkıda bulunmak gibi ortak bir vizyona sahip olan Başkanlar Akdi'ni (Covenant of Mayors- CoM) imzalayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı'nı da (GİDEP) hazırladı.Plana göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki sera gazı emisyonlarını azaltmak için 2023'te kişi başına düşen karbon ayak izini ve kişi başına düşen enerji tüketimini 2011 yılına kıyasla yüzde 15 oranında azaltma hedefi koydu. Bu kapsamda yoğun bir çalışma içine giren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hedeflerine adım adım ilerliyor.12 yıldır enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularında çalışmalarına öncelik veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu konuda Türkiye'de en erken adım atan belediyeler arasında yer aldı. 2022 yılında hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP) İzleme Raporu'na göre, sera gazı emisyonu azalış eğilimleri incelendiğinde özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin doğrudan yetki ve etki alanında bulunan toplu taşıma faaliyetleri ve belediye binalarının enerji tüketiminden kaynaklı sera gazı emisyonları 2020 yılında, 2015 yılına kıyasla önemli ölçüde geriledi. Belediyeye ait binaların enerji tüketiminden kaynaklı emisyonları ise yüzde 23 oranında azalış gösterdi.Gelecek nesillere sürdürülebilir çevre sunma hedefiyle "Yeşil Şehir Eylem Planı" hazırlıklarına başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı'na (YŞEP) katıldı. Program kapsamında Yeşil Şehir Eylem Planı'nı hazırlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta planın lansman toplantısını yaptı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, stresli olan dünyanın üzerindeki stresi almak, koruyarak kullanmak, şehirleri yeşile ve maviye boyamak, günün sonunda da içinde yaşayan insanı mutlu ve huzurlu ederek yaşam kalitesini artırmak istediklerini söyledi.Program kapsamında depremden ağır yara alan Nurdağı ve İslahiye hattındaki yeni şehir planlamasını yeşil şehre, yeşil ekonomiye dönüştürebileceklerini dile getiren Başkan Şahin, şunları kaydetti: "O yüzden Belpınar başta olmak üzere bölgeye yeni ekolojik köyler kuruyoruz. Bu yaptığımız çalışmanın sonunda sanayimizi yeşil sanayiye çevirmek zorundayız. 2026 yılında eğer sanayi yeşil sanayi olmazsa ihracat yapamayacak yeni bir dünya ile karşı karşıya kalacağız."Son birkaç yıl içinde yaklaşık son 50 yıldaki en yüksek kar yağışını gören Gaziantep, bu gibi hava olaylarındaki farklılıklara karşı hazır olmanın yanı sıra atmosferin yapısını etkileyen sera gazı salınımı ile ilgili de hassasiyetle çalışıyor. Bu çalışmaların her bir ayağı katı atıkların ayrıştırılmasından, toplu taşımada kullanılan enerji türü ve GES'lere kadar uzanıyor. Sel riskinin azaltılması için çalışmalar, ısınmada kullanılan yakıtın değişimi için verilen destekler, yerleşim alanlarında yerinde ayrıştırmanın yapılabilmesi, ulaşım sektörünün karbondan arındırılması, toplu taşıma çözümleri, biyoçeşitliliğin korunması, yeşil alanların artırılması, çevresel atıklarla mücadele gibi çok başlıklı konularda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.Küresel ısınmanın dünyanın en büyük sorunlarından biri haline geldiğini aktaran Fatma Şahin, "Bakıyorsunuz bir gün sel, bir deprem bir gün yangın oluyor. Küresel ısınma ortak dünyamızı iyice sıkıştırıyor" dedi.Çevre ile ilgili projelere verdiği öneme dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti: "Buna yönelik hazırlıkları bir an önce bitirmek gerekiyor. Çevreyle ilgili projeleri tamamlamamız lazım. Biz de OECD'nin Şampiyon Şehri olarak dünyadan 55 belediyenin olduğu ağa dâhil olduk. OECD Başkanı ve Genel Sekreteri Gaziantep'e gelmişti. Görsel idrak çok önemli, insanlar kafalarındaki soru işaretlerini gördükleri zaman daha iyi anlıyor. Mesela 300 CEO geldi buraya. Şehri ve bölgeyi görünce net bir kanaat oluşuyor. AK Partili belediyeler arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın tek yeşil şehriyiz. Belediyeler Birliği Başkanı iken bunun ciddi bir fon kaynağı olabileceğini görünce arkadaşlara 'Hemen Londra'ya gidip kendimizi anlatalım' dedim. Bugün faydalarını görüyoruz."Küresel iklim değişikliğinin ısınma gibi olumsuz etkileri dünya genelinde tahminlerden daha şiddetli bir biçimde ilerlerken sosyal, ekonomik ve çevresel sistemlerin tahrip edilmesine neden oluyor. Günümüzde, küresel iklim krizinin getirdiği zorlukların aciliyeti, hızlı ve kararlı bir "dönüşümü" zorunlu kılıyor. Bilimsel kanıtlar, özellikle fosil yakıt tüketimi nedeniyle insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salınımlarının hızla azaltılması zorunluluğunun altını çiziyor ve sera gazı emisyonlarının durdurulması gerektiğini gösteriyor. İklim bilimi tarafından çok açık bir şekilde ortaya konulan bu tehlike, dünyayı harekete geçmeye itiyor. Yerel yönetimler, kapsadıkları geniş yelpazedeki hizmet alanlarında yer alan sorunların üstesinden gelmek için devlet düzeyindeki ve ulusal düzeydeki çabaları artırmak amacıyla, kendi stratejilerini geliştirmeye ve uygulamaya başlayarak önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde özellikle toplu taşımada temiz yakıt kullanımına geçilmesi, atıkların geri kazanımı, hayvansal atıkların değerlendirilmesi, güneş enerji sistemlerine yönelik yatırımlar, suyun etkin ve verimli kullanımı, izolasyon ve kayıp-kaçak planlamaları, nesilleri bilinçlendirmeye yönelik sosyal kampanyalar gibi birçok çalışma ile küresel ısınma ile mücadelesini sürdürüyor.